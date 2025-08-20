Украинский футболист сбежал в Россию и сменил гражданство ради ростовского клуба

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера», украинец Александр Роспутько получил гражданство РФ. Об этом свидетельствует профиль спортсмена на официальном сайте Лиги PARI.
Согласно данным сайта, Роспутько теперь выступает под гражданством России и официально числится в составе российского футбольного клуба «Чайка» из Песчанокопского Ростовской области. Футболист зарегистрирован за новый клуб с 11 августа 2025 года. Официальных заявлений о подписании контракта со стороны клуба пока не поступало, пишет Sport24.
Роспутько является уроженцем Горловки. Ранее спортсмен представлял молодежную команду донецкого «Шахтера», однако в октябре 2023 года после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского «Антверпена» он не вернулся на Украину вместе с командой. Позже украинский клуб сообщил о расторжении контракта с игроком.
