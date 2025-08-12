В Госдуме раскритиковали Трампа за слова об ошибке генерала о начале СВО

Депутат Госдумы РФ Колесник: в военной тактике американцам нас учить нечему
В Госдуме объяснили в чем заблуждается Трамп
В Госдуме объяснили в чем заблуждается Трамп

Президент США Дональд Трамп не имеет достаточных знаний в военной сфере, поэтому его заявления о якобы допущенных ошибках российского командования во время специальной военной операции не соответствуют действительности. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«На предмет военной тактики американцам нас учить нечему. (...) Танковая атака там не предусматривалась», — подчеркнул депутат в разговоре с изданием «Лента.ру». По словам Колесника, президент США ошибочно утверждает, что российские танки не смогли быстро войти в Киев в начале специальной военной операции из-за просчетов одного из генералов. Американский политик заявил, что причиной задержки якобы стало решение двигаться не по шоссе, а по полям, из-за чего техника застряла в грязи.

Андрей Колесник напомнил, что в первые дни операции российские войска провели десантную операцию в Гостомеле, которую он назвал образцовой с точки зрения военной науки. Он добавил, что дальнейшее развитие событий зависело от доверия российской стороны западным политикам, что впоследствии оказалось ошибкой. Депутат считает, что подобные заявления американских лидеров возникают из-за отсутствия у них глубокого понимания военных процессов и специфики российских операций.

Ранее URA.RU сообщало, что Трамп жестко отреагировал на вопрос о возможной победе Украины в конфликте с Россией. Президент США назвал такую постановку вопроса тупой и напомнил, что Россия — это огромная страна, победившая Наполеона и Гитлера.

