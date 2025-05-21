Россия впервые показала экспортную версию беспилотного комплекса «Ланцет-Э»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия экспортную версию беспилотного комплекса «Ланцет-Э»
Россия экспортную версию беспилотного комплекса «Ланцет-Э» Фото:

Россия впервые продемонстрировала экспортную версию беспилотного комплекса «Ланцет-Э» на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025 в Минске. Среди экспонатов — носители управляемых боеприпасов «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э», а также разведывательный беспилотник Z-16-Э.

"Россия впервые показала экспортную версию беспилотного комплекса «Ланцет-Э»", — передает корреспондент ТАСС. Выставка MILEX 2025 проходит с 21 по 24 мая в Минском международном выставочном центре. Ранее «Ланцет-Э» дебютировал за рубежом на выставке ADEX 2024 в Баку в сентябре 2024 года, а его экспортный потенциал оценивается в более чем тысячу комплексов.

Экспортная версия комплекса «Ланцет-Э» является аналогом хорошо известной платформы управляемых боеприпасов «Ланцет», которая продемонстрировала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий. В состав комплекса входят разведывательный беспилотный летательный аппарат Z-16-Э, а также два носителя управляемых боеприпасов — «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э», отличающиеся, в частности, по дальности применения и максимальной взлетной массе. Данный комплекс предназначен для дистанционного выполнения задач воздушной разведки, поиска, обнаружения и мониторинга как неподвижных, так и движущихся объектов в любое время суток.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия впервые продемонстрировала экспортную версию беспилотного комплекса «Ланцет-Э» на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025 в Минске. Среди экспонатов — носители управляемых боеприпасов «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э», а также разведывательный беспилотник Z-16-Э. "Россия впервые показала экспортную версию беспилотного комплекса «Ланцет-Э»", — передает корреспондент ТАСС. Выставка MILEX 2025 проходит с 21 по 24 мая в Минском международном выставочном центре. Ранее «Ланцет-Э» дебютировал за рубежом на выставке ADEX 2024 в Баку в сентябре 2024 года, а его экспортный потенциал оценивается в более чем тысячу комплексов. Экспортная версия комплекса «Ланцет-Э» является аналогом хорошо известной платформы управляемых боеприпасов «Ланцет», которая продемонстрировала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий. В состав комплекса входят разведывательный беспилотный летательный аппарат Z-16-Э, а также два носителя управляемых боеприпасов — «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э», отличающиеся, в частности, по дальности применения и максимальной взлетной массе. Данный комплекс предназначен для дистанционного выполнения задач воздушной разведки, поиска, обнаружения и мониторинга как неподвижных, так и движущихся объектов в любое время суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...