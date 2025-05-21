Россия впервые продемонстрировала экспортную версию беспилотного комплекса «Ланцет-Э» на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025 в Минске. Среди экспонатов — носители управляемых боеприпасов «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э», а также разведывательный беспилотник Z-16-Э.
"Россия впервые показала экспортную версию беспилотного комплекса «Ланцет-Э»", — передает корреспондент ТАСС. Выставка MILEX 2025 проходит с 21 по 24 мая в Минском международном выставочном центре. Ранее «Ланцет-Э» дебютировал за рубежом на выставке ADEX 2024 в Баку в сентябре 2024 года, а его экспортный потенциал оценивается в более чем тысячу комплексов.
Экспортная версия комплекса «Ланцет-Э» является аналогом хорошо известной платформы управляемых боеприпасов «Ланцет», которая продемонстрировала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий. В состав комплекса входят разведывательный беспилотный летательный аппарат Z-16-Э, а также два носителя управляемых боеприпасов — «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э», отличающиеся, в частности, по дальности применения и максимальной взлетной массе. Данный комплекс предназначен для дистанционного выполнения задач воздушной разведки, поиска, обнаружения и мониторинга как неподвижных, так и движущихся объектов в любое время суток.
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