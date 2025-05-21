«За что дали восемь лет?»: глава Минюста предложил освобождать от уголовки защитников морали и нравственности

Чуйченко предложил приравнять защиту нравственности к необходимой обороне
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Глава Минюста Чуйченко предложил приравнять защиту нравственности к необходимой обороне
Глава Минюста Чуйченко предложил приравнять защиту нравственности к необходимой обороне Фото:

Министр юстиции России Константин Чуйченко выступил с инициативой освободить от уголовной ответственности людей, защищающих нравственные ценности, приравняв такие действия к необходимой обороне или крайней необходимости. Предложение прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«У меня есть предложение подумать о том, чтобы ввести третье основание освобождения от уголовной ответственности, дабы обеспечить приговором справедливость. Если человек действовал в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны, а если он защищал нравственные ценности?» — заявил Чуйченко. Трансляция выступления велась на сайте ПМЮФ.

Он привел пример жителя Курской области, который убил нападавших националистов, защищая близких и имущество, отметив, что такие действия не вызывают вопросов о правомерности. В качестве другого примера министр упомянул случай, когда мужчина, убивший насильника своей малолетней дочери. «И за это получает восемь лет», — отметил Чуйченко. По его мнению, данное решение несправедливо.

Глава Минюста подчеркнул, что мораль и право не должны противоречить друг другу. «Мораль должна быть воплощена в праве, и право должно быть глубоко моральным», — заявил он. По его словам, действующий Уголовный кодекс РФ трактует справедливость как соразмерность наказания преступлению, но это не решает всех вопросов. Чуйченко призвал к обсуждению интеграции морали в законодательство, чтобы устранить противоречия между правом и нравственными ценностями.

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Министр юстиции России Константин Чуйченко выступил с инициативой освободить от уголовной ответственности людей, защищающих нравственные ценности, приравняв такие действия к необходимой обороне или крайней необходимости. Предложение прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). «У меня есть предложение подумать о том, чтобы ввести третье основание освобождения от уголовной ответственности, дабы обеспечить приговором справедливость. Если человек действовал в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны, а если он защищал нравственные ценности?» — заявил Чуйченко. Трансляция выступления велась на сайте ПМЮФ. Он привел пример жителя Курской области, который убил нападавших националистов, защищая близких и имущество, отметив, что такие действия не вызывают вопросов о правомерности. В качестве другого примера министр упомянул случай, когда мужчина, убивший насильника своей малолетней дочери. «И за это получает восемь лет», — отметил Чуйченко. По его мнению, данное решение несправедливо. Глава Минюста подчеркнул, что мораль и право не должны противоречить друг другу. «Мораль должна быть воплощена в праве, и право должно быть глубоко моральным», — заявил он. По его словам, действующий Уголовный кодекс РФ трактует справедливость как соразмерность наказания преступлению, но это не решает всех вопросов. Чуйченко призвал к обсуждению интеграции морали в законодательство, чтобы устранить противоречия между правом и нравственными ценностями.
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