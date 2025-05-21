Полиция Испании разыскивает нескольких причастных к убийству Портнова

Национальная полиция Испании ведет поиск нескольких лиц, предположительно причастных к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, совершенному в пригороде Мадрида. Об этом сообщило агентство Europa Press.
"Несколько человек разыскиваются по подозрению в убийстве возле школы в Посуэло", — говорится в сообщении агентства. Подозреваемые скрылись через лесистую местность рядом с Американской школой в Посуэло-де-Аларкон, где произошло преступление.
Андрей Портнов, 51-летний юрист и экс-депутат Верховной Рады, был застрелен двумя или тремя нападавшими. Согласно информации газеты ABC, убийство произошло после того, как Портнов отвез своих детей в престижную школу. Среди возможных мотивов рассматриваются сведение счетов из-за долгов или политические причины. Газета 20 Minutos добавила, что следователи не исключают связи преступления с конфликтом на Украине.
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