Полиция Испании разыскивает нескольких причастных к убийству Портнова

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Национальная полиция Испании разыскивает причастных к убийству Портнова
Национальная полиция Испании разыскивает причастных к убийству Портнова Фото:
новость из сюжета
В Испании застрелен экс-советник Януковича Андрей Портнов

Национальная полиция Испании ведет поиск нескольких лиц, предположительно причастных к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, совершенному в пригороде Мадрида. Об этом сообщило агентство Europa Press.

"Несколько человек разыскиваются по подозрению в убийстве возле школы в Посуэло", — говорится в сообщении агентства. Подозреваемые скрылись через лесистую местность рядом с Американской школой в Посуэло-де-Аларкон, где произошло преступление.

Андрей Портнов, 51-летний юрист и экс-депутат Верховной Рады, был застрелен двумя или тремя нападавшими. Согласно информации газеты ABC, убийство произошло после того, как Портнов отвез своих детей в престижную школу. Среди возможных мотивов рассматриваются сведение счетов из-за долгов или политические причины. Газета 20 Minutos добавила, что следователи не исключают связи преступления с конфликтом на Украине.

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Национальная полиция Испании ведет поиск нескольких лиц, предположительно причастных к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, совершенному в пригороде Мадрида. Об этом сообщило агентство Europa Press. "Несколько человек разыскиваются по подозрению в убийстве возле школы в Посуэло", — говорится в сообщении агентства. Подозреваемые скрылись через лесистую местность рядом с Американской школой в Посуэло-де-Аларкон, где произошло преступление. Андрей Портнов, 51-летний юрист и экс-депутат Верховной Рады, был застрелен двумя или тремя нападавшими. Согласно информации газеты ABC, убийство произошло после того, как Портнов отвез своих детей в престижную школу. Среди возможных мотивов рассматриваются сведение счетов из-за долгов или политические причины. Газета 20 Minutos добавила, что следователи не исключают связи преступления с конфликтом на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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