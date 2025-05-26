Жители челябинского села потребовали ремонт старой школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт в школе будет, но поэтапный (архивное фото)
Ремонт в школе будет, но поэтапный (архивное фото) Фото:

Жительница села Бородиновка Варненского района Челябинской области потребовала провести ремонт сельской школы. По ее словам, во время школьной линейки она ужаснулась, в каком состоянии находится учебное заведение. В пресс-службе областного минобра URA.RU ответили, что капремонт в этой школе запланирован, а также сообщили, как именно и из какого бюджета он будет происходить .

«Была сегодня на линейке и увидела ужасно старый ремонт: деревянные двери, окна, санузел закрыт, пошарпаные стены. Очень прошу принять меры и выделить деньги на ремонт», — пишет местная жительница Алена П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина отмечает, что педагоги стараются своими силами улучшить состояние классов и коридоров, однако общий вид никак не скрыть. Она рассказала, что уже обращалась к местным властям, однако ей сообщили, что детей на время ремонта учить негде. Сельчанка задается вопросом, можно ли провести какой-либо ремонт во время школьных каникул, как это делается повсеместно.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе областного минобра, средства на ремонт школу запланированы. Так, летом 2025 года за счет регионального бюджета будет произведен ремонт пищеблока, раздевалок и санузлов. Кроме того, ожидаются средства из федерального бюджета, для этого уже подавалась одна заявка, но школа в список не попала.

«В 2023 году была подана заявка на ремонт, но объект не был включен в перечень образовательных организаций, подлежащих капремонту на 2025-2027гг. Сейчас для подачи заявки на дополнительный отбор проводится перерасчет проектно-сметной документации по ремонту школы в ценах 2025 года», — добавили в пресс-службе ведомства.

В администрации Варненского района эту информацию подтвердили. Там уточнили, что в 2023 году стоимость ремонта в соответствии заключением госэкспертизы составила 75,66 миллионов рублей. Сейчас сметы будут пересчитаны с учетом изменившихся цен на момент 2025 года, и заявка будет отправлена повторно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница села Бородиновка Варненского района Челябинской области потребовала провести ремонт сельской школы. По ее словам, во время школьной линейки она ужаснулась, в каком состоянии находится учебное заведение. В пресс-службе областного минобра URA.RU ответили, что капремонт в этой школе запланирован, а также сообщили, как именно и из какого бюджета он будет происходить . «Была сегодня на линейке и увидела ужасно старый ремонт: деревянные двери, окна, санузел закрыт, пошарпаные стены. Очень прошу принять меры и выделить деньги на ремонт», — пишет местная жительница Алена П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Женщина отмечает, что педагоги стараются своими силами улучшить состояние классов и коридоров, однако общий вид никак не скрыть. Она рассказала, что уже обращалась к местным властям, однако ей сообщили, что детей на время ремонта учить негде. Сельчанка задается вопросом, можно ли провести какой-либо ремонт во время школьных каникул, как это делается повсеместно. Как рассказали URA.RU в пресс-службе областного минобра, средства на ремонт школу запланированы. Так, летом 2025 года за счет регионального бюджета будет произведен ремонт пищеблока, раздевалок и санузлов. Кроме того, ожидаются средства из федерального бюджета, для этого уже подавалась одна заявка, но школа в список не попала. «В 2023 году была подана заявка на ремонт, но объект не был включен в перечень образовательных организаций, подлежащих капремонту на 2025-2027гг. Сейчас для подачи заявки на дополнительный отбор проводится перерасчет проектно-сметной документации по ремонту школы в ценах 2025 года», — добавили в пресс-службе ведомства. В администрации Варненского района эту информацию подтвердили. Там уточнили, что в 2023 году стоимость ремонта в соответствии заключением госэкспертизы составила 75,66 миллионов рублей. Сейчас сметы будут пересчитаны с учетом изменившихся цен на момент 2025 года, и заявка будет отправлена повторно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...