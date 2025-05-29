Al Arabiya: Афганистан и Пакистан начали боевые действия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бои вспыхнули в спорном приграничном районе
Бои вспыхнули в спорном приграничном районе Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В приграничной зоне Бахрамча (провинция Гильменд) начались вооруженные столкновения между афганскими талибами и пакистанскими военными. О начале боевых действий между странами сообщает Al Arabiya. 

«Бои вспыхнули в спорном приграничном районе Бахрамча. Конфликт начался из-за строительства новых КПП со стороны Пакистана», — отмечает Al Arabiya.

В ответ на обострение оба государства полностью закрыли границу — движение транспорта в обе стороны приостановлено. На данный момент детали боев и возможные потери сторон не уточняются.

В конце 2024 года Министерство обороны Афганистана сообщило, что талибы нанесли удары по «центрам и убежищам вражеских сил и их поддерживающих элементов» в ответ на авиационные атаки со стороны Пакистана. Цели были расположены за пределами «воображаемой границы» с Пакистаном, которую власти Афганистана не признают, как официальную.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В приграничной зоне Бахрамча (провинция Гильменд) начались вооруженные столкновения между афганскими талибами и пакистанскими военными. О начале боевых действий между странами сообщает Al Arabiya.  «Бои вспыхнули в спорном приграничном районе Бахрамча. Конфликт начался из-за строительства новых КПП со стороны Пакистана», — отмечает Al Arabiya. В ответ на обострение оба государства полностью закрыли границу — движение транспорта в обе стороны приостановлено. На данный момент детали боев и возможные потери сторон не уточняются. В конце 2024 года Министерство обороны Афганистана сообщило, что талибы нанесли удары по «центрам и убежищам вражеских сил и их поддерживающих элементов» в ответ на авиационные атаки со стороны Пакистана. Цели были расположены за пределами «воображаемой границы» с Пакистаном, которую власти Афганистана не признают, как официальную.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...