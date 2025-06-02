Ветеран Анатолий Киселев, отметивший 100-летний юбилей, был удостоен звания «Почетный гражданин Свердловской области». Такую же награду получил Александр Федин, которому на данный момент 98 лет. Поздравить защитников Родины приехал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«Один отстоял Москву, а затем сражался с гитлеровцами на Северном флоте, другой освобождал Западную Украину и Польшу. Путь каждого был связан не только с защитой Родины, но и с восстановлением страны после войны», — написал в своем telegram-канале глава города.
Вручение звания «Почетный гражданин» ветеранам проходило в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Недавно глава Екатеринбурга Алексей Орлов также лично поздравил фронтовиков, а вручения проводились с участием руководителей муниципалитетов и городских дум.
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