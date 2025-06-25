Орбан заявил, что Россия не является угрозой для Европы и назвал настоящую проблему

Россия не является угрозой, а главную опасность для Европы РФ может представлять разве что своей конкурентоспособностью. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
«Я не считаю Россию угрозой для Европы. Все дело в том, что европейские страны боятся потерять свою конкурентоспособность», — заявил Орбан на саммите стран НАТО в Гааге.
Ранее дерзкое заявление в сторону России высказал министр иностранных дел Польши Ярослав Сикорский. В нем он сказал, что президент РФ Владимир Путин «разбудил гиганта». Саммит НАТО проходит с 24 по 25 июня. При этом представители России не раз говорили, что не хотят воевать с Европой.
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