Орбан заявил, что Россия не является угрозой для Европы и назвал настоящую проблему

Орбан: европейские страны боятся потерять свою конкурентоспособность
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Орбан высказал свое мнение по поводу России на саммите НАТО в Гааге
Орбан высказал свое мнение по поводу России на саммите НАТО в Гааге Фото:

Россия не является угрозой, а главную опасность для Европы РФ может представлять разве что своей конкурентоспособностью. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. 

«Я не считаю Россию угрозой для Европы. Все дело в том, что европейские страны боятся потерять свою конкурентоспособность», — заявил Орбан на саммите стран НАТО в Гааге.

Ранее дерзкое заявление в сторону России высказал министр иностранных дел Польши Ярослав Сикорский. В нем он сказал, что президент РФ Владимир Путин «разбудил гиганта». Саммит НАТО проходит с 24 по 25 июня. При этом представители России не раз говорили, что не хотят воевать с Европой. 

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Россия не является угрозой, а главную опасность для Европы РФ может представлять разве что своей конкурентоспособностью. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.  «Я не считаю Россию угрозой для Европы. Все дело в том, что европейские страны боятся потерять свою конкурентоспособность», — заявил Орбан на саммите стран НАТО в Гааге. Ранее дерзкое заявление в сторону России высказал министр иностранных дел Польши Ярослав Сикорский. В нем он сказал, что президент РФ Владимир Путин «разбудил гиганта». Саммит НАТО проходит с 24 по 25 июня. При этом представители России не раз говорили, что не хотят воевать с Европой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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