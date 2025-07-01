В ООН не стали молчать узнав о разногласиях РФ и Азербайджана

ООН надеется на дипломатическое урегулирование между РФ и Азербайджаном
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Ранее Азербайджан открыто выступил против РФ, раскрыв связи с Украиной
Ранее Азербайджан открыто выступил против РФ, раскрыв связи с Украиной Фото:

Представители Североатлантического альянса в курсе о возросших недопониманий между Азербайджаном и Россией. Об этом заявили в офисе генерального секретаря ООН.

«ООН в курсе возросшей напряженности между РФ и Азербайджаном. Надеемся на урегулирование путем дипломатии», — представителей альянса цитирует РИА Новости.

Ранее Азербайджан перестал скрывать связь с Киевом. В стране задержали российских IT-специалистов и журналистов, отмечает «Национальная служба новостей». В Госдуме призвали к жестким мерам. Позже появились кадры задержания лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Сейчас послу Азербайджана в России заявлен протест.

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Представители Североатлантического альянса в курсе о возросших недопониманий между Азербайджаном и Россией. Об этом заявили в офисе генерального секретаря ООН. «ООН в курсе возросшей напряженности между РФ и Азербайджаном. Надеемся на урегулирование путем дипломатии», — представителей альянса цитирует РИА Новости. Ранее Азербайджан перестал скрывать связь с Киевом. В стране задержали российских IT-специалистов и журналистов, отмечает «Национальная служба новостей». В Госдуме призвали к жестким мерам. Позже появились кадры задержания лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбург е. Сейчас послу Азербайджана в России заявлен протест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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