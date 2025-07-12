В РАЭК объяснили, почему обвиненный в госизмене Гребенников не имеет отношения к организации

Арестованный по делу о госизмене бывший член Общественной палаты Сергей Гребенников не имеет отношения к Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), к которой его относят СМИ. Как отметили в организации, Гребенников давно был отстранен от руководства советом ассоциации и впоследствии уволен.
«Сергей Гребенников фактически был отстранен советом Ассоциации электронных коммуникаций от руководства РАЭК в январе 2025 года. <...> Юридически Сергей Гребенников уволен решением общего собрания учредителей 9 июня 2025 года <...> Обвинения в адрес бывшего руководителя РАЭК не имеют никакого отношения к новой команде Ассоциации или ее членам», — сообщили в РАЭК URA.RU. В ассоциации подчеркнули, что все управленческие решения в организации с января 2025 года принимала исполнительный директор Екатерина Демкина.
Новым руководителем ассоциации еще 9 июля был избран Дмитрий Гуляев. Он представил и получил одобрение стратегии перезапуска РАЭК и развития проектов в сотрудничестве с ИТ-сообществом.
В ассоциации отметили, что одной из ключевых задач на новом этапе станет укрепление кадрового потенциала ИТ-отрасли, включая программы ИТ-репатриации (возвращение сервисов с общедоступных облаков на внутренние — прим. URA.RU). Существенные изменения произойдут и в команде РАЭК: в нее войдут новые сотрудники, которые, по убеждению руководства, смогут профессионально представлять интересы отрасли. Сейчас проводится комплексный аудит работы РАЭК.
Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего члена Общественной палаты Гребенникова. Ему предъявили обвинения по статье 275 УК (выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих гостайну).
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