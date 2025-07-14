Эксперты объяснили, почему в России выросла стоимость на морковь и свеклу

С начала года стоимость на морковь и свеклу выросла на 62,6 и 62,4% среди всех овощей. Представители отрасли объясняют проблему тем, что вместо отечественной продукции торговые сети ориентируются на импорт. Об этом сказала вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР) Ольга Башмачникова.
«Был период, когда Минсельхоз стимулировал выращивание овощей, давал субсидии, и фермеры нарастили объемы. Однако продать урожай они не смогли, так как у них не получилось зайти в торговые сети, которым нужны поставщики с большими регулярными объемами», — передают слова Башмачниковой «Известия».
Ранее в Курганской области уже был замечен скачок цен. На конец июня подорожала морковь (на 20,3%), огурцы (на 14,4%), яблоки (на 10,6%), свекла (на 9,7%). Эксперты связывали такие изменения с сезонными факторами и сложностями в аграрном секторе, а также с введением квот на импорт семян.
Кроме того, кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин сообщил, что продукты в российских магазинах подешевеют на 10–20% в августе. Экономист спрогнозировал, что снизятся цены на морковь, капусту, свеклу, картофель, томаты и яблоки. Молоко также подешевеет, но всего на 2–3%. В то же время говядина и свинина подорожают на 3–4%, а непродовольственные товары первой необходимости — на 3–5%.
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