Экс-владелец российского банка попался на хищении более 150 млрд рублей

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Преступная деятельность Беджамова и его сообщников велась с апреля 2009 года
Преступная деятельность Беджамова и его сообщников велась с апреля 2009 года Фото:

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 14 годам бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Его признали виновным в хищении более 156 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

«Беджамов Георгий Иванович признан виновным в совершении 4-х преступлений, <...> окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Предыдущий приговор был отменен Мосгорсудом, после чего дело было направлено на новое рассмотрение.

Преступная деятельность Беджамова и его сообщников велась с апреля 2009 года по декабрь 2015 года. В состав группы, помимо самого Беджамова, входили его сестра Лариса Маркус (экс-президент банка), вице-президент Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие сотрудники. Организаторы схемы выдавали невозвратные кредиты на подконтрольные счета и списывали средства со счетов клиентов без их ведома.

В результате действий преступной группы были похищены средства 86 граждан и 427 организаций. Общая сумма ущерба превысила 156 миллиардов рублей. Эти действия привели к банкротству Внешпромбанка в 2016 году, а его совокупные долги перед кредиторами и вкладчиками превысили 215 миллиардов рублей.

Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск и, по данным правоохранительных органов, скрывается в Великобритании. Срок отбытия наказания начнется с момента его задержания и экстрадиции в Россию. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших. Ранее Лариса Маркус и Елена Глушакова были осуждены российскими судами и получили различные сроки лишения свободы за участие в хищении средств банка.

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Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 14 годам бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Его признали виновным в хищении более 156 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города. «Беджамов Георгий Иванович признан виновным в совершении 4-х преступлений, <...> окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Предыдущий приговор был отменен Мосгорсудом, после чего дело было направлено на новое рассмотрение. Преступная деятельность Беджамова и его сообщников велась с апреля 2009 года по декабрь 2015 года. В состав группы, помимо самого Беджамова, входили его сестра Лариса Маркус (экс-президент банка), вице-президент Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие сотрудники. Организаторы схемы выдавали невозвратные кредиты на подконтрольные счета и списывали средства со счетов клиентов без их ведома. В результате действий преступной группы были похищены средства 86 граждан и 427 организаций. Общая сумма ущерба превысила 156 миллиардов рублей. Эти действия привели к банкротству Внешпромбанка в 2016 году, а его совокупные долги перед кредиторами и вкладчиками превысили 215 миллиардов рублей. Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск и, по данным правоохранительных органов, скрывается в Великобритании. Срок отбытия наказания начнется с момента его задержания и экстрадиции в Россию. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших. Ранее Лариса Маркус и Елена Глушакова были осуждены российскими судами и получили различные сроки лишения свободы за участие в хищении средств банка.
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