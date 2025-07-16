Путин поручил построить дороги до границ с Казахстаном, Китаем и КНДР

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о намерении проработать вопросы, связанные с возведением автотранспортных подъездов к государственным границам. Речь идет о границах с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой.
«Планируется и в дальнейшем активно развивать трассу „Восток“. В частности, стоит задача продлить ее до Тюмени и интегрировать с обновленной опорной дорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду, говоря, что открытие данного участка — лишь один из этапов», — отметил глава государства в ходе видеоконференции, посвященной запуску участка автомагистрали М-12.
Путин также подчеркнул, что будет уделено особое внимание строительству автомобильных подходов к рубежам с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР. По его словам, реализация этих проектов позволит существенно расширить транзитный потенциал России.
Помимо этого, президент указал, что новая автомагистраль станет частью международной транспортной системы, превратившись в важную и конкурентоспособную логистическую артерию.
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