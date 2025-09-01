С 1 сентября 2025 года в Московской области вступили в силу новые ограничения на продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Закон, принятый Мособлдумой, затрагивает около трех тысяч торговых точек и направлен на повышение комфорта жителей, сообщила пресс-служба регионального парламента. Новые правила также ужесточают требования к лицензированию и ограничивают продажу спиртного в заведениях общепита.
Новые правила для магазинов
С 1 сентября около 1,4 тысячи магазинов, торгующих слабоалкогольной продукцией без лицензии, обязаны прекратить продажу любого алкоголя. Еще примерно 1,5 тысячи торговых точек с действующими лицензиями должны будут остановить реализацию спиртного по мере истечения срока лицензии, уточнил Брынцалов РИА Новости.
Получить лицензию на розничную продажу алкоголя теперь смогут только магазины, вход в которые расположен со стороны улицы и находится не далее 30 метров от края проезжей части. Для получения лицензии минимальный уставный капитал организаций повышен с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Пристроенные и встроенно-пристроенные помещения с действующими лицензиями могут продолжать работу до их истечения.
Ограничения для общепита
Для заведений общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов, введен запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00, за исключением ресторанов. «Мы видим потенциальные риски и сигналы с мест: освободившиеся после закрытия магазинов помещения могут занять псевдокафе», — отметил Брынцалов. Чтобы предотвратить это, Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в таких заведениях до двух часов в день — с 13:00 до 15:00. Обсуждение документа продолжится осенью.
Жалобы жителей
Закон принят в ответ на многочисленные обращения граждан. «К депутатам фракции „Единая Россия“ в Мособлдуме в ходе приемов, на личных встречах поступали обращения от граждан. Жители жаловались, что посетители алкомаркетов, как правило, распивают спиртное прямо около входа. И все это сопровождается шумом, мусором, пьяными конфликтами. Особенно их беспокоит то, что зачастую вход в магазины со спиртным выходит прямо на детскую площадку и это все видят наши дети», — пояснил Брынцалов. Мера направлена на повышение безопасности и комфорта жителей, особенно семей с детьми.
