В Москве задержали экс-министра здравоохранения Хабаровского края Бойченко

В Москве задержан бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко. Об этом пишут местные журналисты, ссылаясь на источник. Экс-министру предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрате в особо крупном размере). Следствие считает Бойченко причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей.
«По данным источника, экс-министру предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ „Присвоение или растрата в особо крупном размере“. Следствие считает его причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей», — сообщает aif.ru.
По словам собеседника издания, задержание связано с расследованием уголовного дела бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, который был арестован в июле 2024 года. По оценке следствия, ущерб бюджету региона превысил 650 миллионов рублей.
Юрий Бойченко возглавлял министерство здравоохранения Хабаровского края в период, когда Евгений Никонов курировал социальный блок регионального правительства. В марте 2024 года Бойченко был уволен и переехал в Москву, где и оставался, пока не был задержан. В рамках расследования уголовного дела о хищениях следственные действия прошли сразу в нескольких регионах России: задержания фигурантов осуществили также в Хабаровске, Магадане и Архангельске.
Всего, по данным следствия, с 2023 по 2024 годы СК возбудил шесть уголовных дел в отношении предполагаемых соучастников Никонова. Трое из них находятся под арестом в хабаровском СИЗО. Ранее самому Никонову продлили арест. Он был задержан в конце июня 2024 года.
