Автоэксперт раскритиковал новую норму ПДД

Новое правило в ПДД о спецсигналах вызовет критику у водителей. Об этом рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
«Возмущение и негодование среди водителей возрастет, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идет только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях. В сущности, и раньше им надо было уступать дорогу. Ну и, в общем-то, уступали», — сказал Похмелкин в интервью Ленте.ру.
Автоэксперт выразил мнение, что введение нового правила способно вызвать у граждан затруднения с его восприятием, что, в свою очередь, приведет к большому количеству штрафов. Похмелкин считает, что подобная мера лишь усилит социальное напряжение и не окажет положительного влияния на ситуацию на дорогах.
Ранее стало известно, что новая норма о спецсигналах начала действовать с 26 июля. Штрафы за такие нарушения пока остаются прежними — до 7,5 тысячи рублей. В ближайшее время они будут увеличены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.