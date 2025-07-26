Автоэксперт раскритиковал новую норму ПДД

Автоэксперт Похмелкин предупредил о критике от водителей новой нормы ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению автоэксперта, новая норма в ПДД вызовет негодование у российских водителей
По мнению автоэксперта, новая норма в ПДД вызовет негодование у российских водителей Фото:

Новое правило в ПДД о спецсигналах вызовет критику у водителей. Об этом рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Возмущение и негодование среди водителей возрастет, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идет только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях. В сущности, и раньше им надо было уступать дорогу. Ну и, в общем-то, уступали», — сказал Похмелкин в интервью Ленте.ру.

Автоэксперт выразил мнение, что введение нового правила способно вызвать у граждан затруднения с его восприятием, что, в свою очередь, приведет к большому количеству штрафов. Похмелкин считает, что подобная мера лишь усилит социальное напряжение и не окажет положительного влияния на ситуацию на дорогах.

Ранее стало известно, что новая норма о спецсигналах начала действовать с 26 июля. Штрафы за такие нарушения пока остаются прежними — до 7,5 тысячи рублей. В ближайшее время они будут увеличены.

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Новое правило в ПДД о спецсигналах вызовет критику у водителей. Об этом рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. «Возмущение и негодование среди водителей возрастет, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идет только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях. В сущности, и раньше им надо было уступать дорогу. Ну и, в общем-то, уступали», — сказал Похмелкин в интервью Ленте.ру. Автоэксперт выразил мнение, что введение нового правила способно вызвать у граждан затруднения с его восприятием, что, в свою очередь, приведет к большому количеству штрафов. Похмелкин считает, что подобная мера лишь усилит социальное напряжение и не окажет положительного влияния на ситуацию на дорогах. Ранее стало известно, что новая норма о спецсигналах начала действовать с 26 июля. Штрафы за такие нарушения пока остаются прежними — до 7,5 тысячи рублей. В ближайшее время они будут увеличены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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