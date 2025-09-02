Более 70% россиян общаются по работе даже во время отпуска

Многие россияне продолжают общаться с коллегами по работе во время отпуска
Многие россияне продолжают общаться с коллегами по работе во время отпуска

Более 70% россиян продолжают поддерживать рабочие контакты во время отпуска. Это следует из исследования MAX и Ozon Travel. Опрос проводился в августе 2025 года среди 3,4 тысячи респондентов по всей стране.

«Более 70% россиян продолжают общаться с коллегами по работе во время отпуска... Полностью перестают читать рабочие чаты во время отпуска только 17% россиян, регулярно это делают 23%, периодически — 26%, а редко или только если тегают — 33% опрошенных», — уточняется в исследовании. Отказаться от рабочей коммуникации на период отдыха смогли лишь 28% респондентов, остальные отметили, что не всегда могут оставить корпоративные вопросы без внимания. Эксперты объясняют такую тенденцию высокой вовлеченностью сотрудников и ростом цифровизации рабочих процессов.

Согласно результатам опроса, большинство россиян относится спокойно к отсутствию коллег в рабочих чатах во время отпуска: 73% назвали такую ситуацию нормальной или положительной. В то же время 27% считают, что даже на отдыхе сотрудники должны быть на связи.

Кроме того, более 85% опрошенных предпочитают общаться в отпуске с друзьями и родственниками с помощью сообщений, а каждый четвертый активно использует видеозвонки. Среди причин популярности видеосвязи участники исследования назвали возможность «разделить эмоции с близкими», привычность формата и ощущение более живого общения.

С сентября в России вступили в силу обновленные правила расчета отпускных выплат. Согласно новым положениям, при определении суммы отпускных будут приниматься во внимание как квартальные, так и годовые премии, начисленные работнику.

