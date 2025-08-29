Дегтярев: в вопросе допуска россиян на международные турниры лед тронулся

В вопросе допуска российских спортсменов на международные соревнования «лед тронулся». Об этом сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Лед тронулся, но не будем опережать события», — сказал Дегтярев на Совете по развитию баскетбола в Перми в рамках пленарной сессии «Баскетбол 2030: от региональных проектов до национальных побед». Его слова передает ТАСС. По словам министра, работа в этом направлении ведется активно, но преимущественно в закрытом формате.
Дегтярев отметил, что российская сторона взаимодействует с различными международными организациями, включая Международный олимпийский комитет (МОК). Особое внимание сейчас уделяется предстоящему заседанию исполкома МОК, которое запланировано на 18 сентября. «Если мы что успеем в юридическом ключе, то там наш вопрос поставят на голосование. Не успеем — следующий исполком в декабре, но мы точно должны там успеть», — подчеркнул Дегтярев.
С 2022 года, согласно рекомендациям МОК, российские спортсмены были отстранены от участия в командных видах спорта на международной арене. Для индивидуальных дисциплин допускается участие в нейтральном статусе, однако решение о допуске принимают международные спортивные федерации по каждому виду спорта отдельно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.