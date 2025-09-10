Минцифры расширит список доступных ресурсов в период ограничений

Перечень интернет-ресурсов, доступных жителям России в периоды ограничений мобильного интернета, будет постепенно расширяться. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
«Так называемый белый список <...> будет расширен в несколько этапов», — рассказали в Минцифры России. Слова пресс-службы приводит РИА Новости.
На начальном этапе в список уже внесены интернет-ресурсы президента и правительства Российской Федерации. В скором времени перечень будет расширен за счет сайтов Госдумы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, а также Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Как сообщили в пресс-службе Минцифры, на следующей стадии планируется включить в список сайты всех федеральных органов исполнительной власти, а также руководителей субъектов РФ.
Ранее в министерстве опровергли сообщения в СМИ о том, что уже есть новый список сайтов и сервисов, которые будут работать при ограничениях мобильного интернета из-за угроз безопасности. Сейчас такой список, называемый «белым списком», еще составляют. В министерстве пояснили, что на следующем этапе туда добавят сайты СМИ, банков и аптек — важные интернет-ресурсы, которые нужны людям для получения необходимых услуг.
В Минцифры РФ напомнили, что сначала в список включили самые востребованные сайты, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. В будущем список будут дополнять, ориентируясь на рейтинг самых популярных интернет-ресурсов страны.
