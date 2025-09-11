FT: Трамп приостановил депортацию южнокорейских рабочих для обучения американцев

Президент США Дональд Трамп приостановил депортацию южнокорейских рабочих для обучения американцев. Об этом сообщает Financial Times.
«Трамп остановил депортацию сотен южнокорейских рабочих, арестованных в ходе рейда иммиграционной службы», — пишет Financial Times. Трамп поручил чиновникам «поощрять» квалифицированных рабочих остаться в стране для передачи опыта и обучения американских специалистов.
В начале сентября иммиграционные службы США провели масштабный рейд на заводе по производству аккумуляторов, принадлежащем совместному предприятию южнокорейских корпораций Hyundai и LG в штате Джорджия. В результате операции были задержаны сотни иностранных рабочих, среди которых большинство составляли граждане Южной Кореи.
Южнокорейские чиновники выразили обеспокоенность состоянием задержанных. По словам министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хена, многие рабочие были «истощены и находились в состоянии шока» после рейда. Власти Сеула рекомендовали вернуть их на родину, а в случае необходимости — рассмотреть возможность их возвращения в США для продолжения работы.
По данным южнокорейского государственного агентства «Ренхап», из 330 задержанных, которые должны были быть депортированы, 316 были гражданами Южной Кореи, 10 — гражданами Китая, трое — Японии, и один — Индонезии. В результате только один южнокореец решил остаться в США, остальные согласились вернуться на родину чартерным рейсом, вылет которого запланирован из Атланты. После переговоров между госсекретарем США Марко Рубио и президентом Южной Кореи Чо было достигнуто соглашение о том, что при отправке в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте к рабочим не будут применяться физические меры сдерживания. Сеул также получил гарантии, что у депортированных не возникнет проблем с повторным въездом в США в будущем.
В ходе переговоров представители обеих стран договорились о создании рабочей группы для изучения возможности запуска специальной программы рабочих виз для граждан Южной Кореи. Южнокорейские корпорации продолжают инвестировать десятки миллиардов долларов в строительство современных производственных мощностей на территории США.
