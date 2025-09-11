Школьные автобусы стали целью для атаки ВСУ в Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место прибыли оперативные службы
На место прибыли оперативные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области целью атаки беспилотниками ВСУ стали два школьных автобуса. Об этом сообщает глава региона Евгений Балицкий.

«В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника», — написал Балицкий в своем telegram-канале. В момент атаки на территории школы не находились ни дети, ни сотрудники образовательного учреждения. Это позволило избежать жертв и пострадавших. На место прибыли оперативные службы. В связи с произошедшим было принято решение о временном переводе учащихся данной школы на дистанционный формат обучения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Запорожской области целью атаки беспилотниками ВСУ стали два школьных автобуса. Об этом сообщает глава региона Евгений Балицкий. «В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника», — написал Балицкий в своем telegram-канале. В момент атаки на территории школы не находились ни дети, ни сотрудники образовательного учреждения. Это позволило избежать жертв и пострадавших. На место прибыли оперативные службы. В связи с произошедшим было принято решение о временном переводе учащихся данной школы на дистанционный формат обучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...