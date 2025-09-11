ТАСС: брянский вице-губернатор не признал вину по пропаже «зубов дракона»

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, проходящий по делу о злоупотреблениях при возведении укрепсооружений, отрицает свою вину, как и остальные обвиняемые. Об этом сообщили представители правоохранительных структур. Основанием для расследования дела стала пропажа фортификационных сооружений — «зубов дракона», которые фактически не были построены.
«Симоненко, его сын Юрий Симоненко — гендиректор Брянского металлообрабатывающего завода, начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура не признают свою вину», — заявил источник для ТАСС. Все трое были задержаны в Брянске 22 июля и затем этапированы в столицу.
Ранее Мещанский районный суд столицы избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 21 сентября. Симоненко и другим фигурантам предъявлены обвинения по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в районах, граничащих с Украиной.
