ТАСС: брянский вице-губернатор не признал вину по пропаже «зубов дракона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Симоненко и другие фигуранты дела о строительстве оборонительных сооружений не признают вину
Николай Симоненко и другие фигуранты дела о строительстве оборонительных сооружений не признают вину Фото:

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, проходящий по делу о злоупотреблениях при возведении укрепсооружений, отрицает свою вину, как и остальные обвиняемые. Об этом сообщили представители правоохранительных структур. Основанием для расследования дела стала пропажа фортификационных сооружений — «зубов дракона», которые фактически не были построены.

«Симоненко, его сын Юрий Симоненко — гендиректор Брянского металлообрабатывающего завода, начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура не признают свою вину», — заявил источник для ТАСС. Все трое были задержаны в Брянске 22 июля и затем этапированы в столицу.

Ранее Мещанский районный суд столицы избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 21 сентября. Симоненко и другим фигурантам предъявлены обвинения по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в районах, граничащих с Украиной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, проходящий по делу о злоупотреблениях при возведении укрепсооружений, отрицает свою вину, как и остальные обвиняемые. Об этом сообщили представители правоохранительных структур. Основанием для расследования дела стала пропажа фортификационных сооружений — «зубов дракона», которые фактически не были построены. «Симоненко, его сын Юрий Симоненко — гендиректор Брянского металлообрабатывающего завода, начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура не признают свою вину», — заявил источник для ТАСС. Все трое были задержаны в Брянске 22 июля и затем этапированы в столицу. Ранее Мещанский районный суд столицы избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 21 сентября. Симоненко и другим фигурантам предъявлены обвинения по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в районах, граничащих с Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...