Надолго ли спокойствие: насколько сильной будет магнитная буря 13 сентября 2025

Согласно информации, предоставленной лабораторией солнечной астрономии, 13 сентября 2025 года ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вместе с тем сохраняется вероятность возникновения магнитных бурь. Несмотря на невысокий риск значительных геомагнитных возмущений, специалистами рекомендуется лицам с повышенной метеочувствительностью проявлять бдительность и внимательно следить за своим состоянием. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.
Солнечная активность в середине сентября 2025
Середина сентября 2025 года характеризуются достаточно высокой солнечной активностью. Согласно дневнику, публикуемому Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на нашем светиле образовалась огромная корональная дыра. Из-за нее к Земле направляется мощный поток солнечного ветра. Этот поток достигнет нашей планеты в ближайшие дни и будет влиять на нее около шести дней.
Уже в выходные Земля попадет в зону этого мощного потока. Скорость ветра начнет расти с нынешних 400 километров в секунду и к 14–15 сентября достигнет 500–600 километров в секунду. А во вторник, 16 сентября, может подняться до рекордных 700 километров в секунду.
Ученые напоминают, что предсказать силу магнитных бурь можно только за двое суток до их начала. В этом году наша планета уже сталкивалась с подобными ситуациями. Иногда магнитное поле Земли успешно справлялось с внешними воздействиями, а иногда бури достигали средней силы.
По опыту прошлых лет можно сказать, что подобные корональные дыры обычно вызывают бури слабой и средней силы. Самые мощные бури (четвертого и пятого уровня) от таких дыр не возникают.
Сентябрь 2025 года удивляет ученых своей необычной активностью. За первые десять дней месяца произошло три магнитные бури — это в десять раз чаще, чем в августе, когда за весь месяц была только одна буря. Более того, магнитосфера Земли реагирует даже на очень слабые воздействия.
В ближайшие день-два прогноз может измениться, так как ученые получают новые данные и уточняют расчеты. Но сейчас специалисты считают, что вероятность сильных геомагнитных возмущений довольно высока.
Согласно информации, предоставленной лабораторией солнечной астрономии, последняя зарегистрированная солнечная вспышка была зафиксирована 12 сентября в 01:29 по московскому времени. Эксперты определили ее как событие класса C1.0, что соответствует стандартным явлениям на поверхности Солнца.
Следует подчеркнуть, что даже в периоды отсутствия интенсивных солнечных вспышек Солнце сохраняет выброс постоянного потока заряженных частиц, известного как солнечный ветер. Этот поток вступает во взаимодействие с магнитным полем нашей планеты, что способно приводить к незначительным геомагнитным колебаниям.
Прогноз магнитной бури 13 сентября 2025
Согласно информации, предоставленной экспертами Лаборатории солнечной астрономии, вероятность возникновения магнитной бури 13 сентября 2025 года составляет 3%. Возможность появления геомагнитных возмущений, не переходящих в полноценную бурю, оценивается в 15%. В то же время вероятность того, что магнитосфера останется в спокойном состоянии, достигает 82%.
Согласно прогнозу, индекс геомагнитной активности Ap ожидается на уровне 5. Показатель солнечного радиоизлучения F10.7, который используется для оценки активности Солнца, по предварительным данным составит 120, что немного меньше по сравнению с предыдущим значением, равным 125.
Согласно результатам анализа, к выходным ожидается поэтапное уменьшение геомагнитной активности и стабилизация магнитного поля Земли. Несмотря на то, что вероятность мощных магнитных бурь остается низкой, возможность незначительных флуктуаций магнитного поля сохраняется.
Что такое магнитные бури и как они измеряются
Магнитные бури представляют собой сбои в магнитном поле Земли, вызванные воздействием солнечного ветра — потока ионизированных частиц, исходящих от Солнца.
В периоды активных процессов на Солнце, таких как вспышки или корональные выбросы массы, интенсивность солнечного ветра возрастает. Достигнув нашей планеты, эти потоки оказывают существенное влияние на магнитосферу Земли.
Для определения интенсивности магнитных бурь специалисты используют ряд специализированных индексов:
- Kp-индекс характеризует уровень геомагнитной активности на глобальном масштабе и измеряется по девятибалльной шкале; значения от 5 и выше свидетельствуют о наступлении магнитной бури.
- Ap-индекс представляет собой усредненное суточное значение, отражающее степень возмущения земного магнитного поля: чем выше этот показатель, тем более выражена геомагнитная нестабильность.
- Также при анализе солнечной активности применяется индекс F10.7, регистрирующий уровень солнечного радиоизлучения на волне длиной 10,7 сантиметра.
Магнитные бури классифицируются по шкале G, которая включает несколько уровней интенсивности: начиная от G1, обозначающей слабое возмущение, и заканчивая G5, что соответствует чрезвычайно сильной буре.
Как помочь себе во время магнитных бурь
Даже при относительно стабильной космической погоде некоторые категории населения могут испытывать определенный дискомфорт. Особенно это касается тех, кто страдает от хронических недугов или обладает повышенной восприимчивостью к атмосферным изменениям.
Чтобы минимизировать негативное влияние внешних факторов, эксперты рекомендуют тщательно выстраивать свой распорядок. Крайне важно обеспечить качественный отдых продолжительностью 7–8 часов. В этот период организм восстанавливается и лучше противостоит возможным стрессовым воздействиям.
Особое внимание следует уделить питьевому режиму — необходимо увеличить объем потребляемой воды. Также стоит пересмотреть свой рацион: временно исключить продукты с высоким содержанием кофеина и тяжелую пищу. Оптимальным выбором станут легкие блюда, обогащенные витаминами и минералами.
Немаловажную роль играет физическая активность — регулярные, но не интенсивные нагрузки помогут организму эффективнее приспосабливаться к возможным колебаниям магнитного поля Земли. Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо всегда иметь при себе прописанные врачом медикаменты и регулярно контролировать показатели здоровья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.