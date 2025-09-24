Титов: компании США готовы вернуться на российский рынок

Американские компании, включая крупный и малый бизнес, готовы вернуться на российский рынок и даже привести новые бренды, но это зависит от политической ситуации и отмены ограничений. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Многие компании не уходили, проявили здесь какой-то элемент мужества, потому что, конечно, на них оказывалось сильнейшее давление в период [экс-президента США Джо] Байдена, чтобы они ушли. Но они остались. Допустим, Burger King, который никуда не уходил», — заявил Титов в интервью ТАСС. Спецпредставитель отметил, что подавляющее большинство компаний выразили бы готовность возобновить работу в России. По его словам, большинство известных брендов, в том числе и Mars, который несколько изменил систему управления, продолжают присутствовать на российском рынке.
Титов подчеркнул, что практически все компании готовы к возвращению, а также возможен приход новых игроков. Однако, по мнению представителя, дальнейшее развитие ситуации определяется политическими факторами — если ограничения и санкции будут сняты, многие компании вернутся.
Титов обратил внимание, что за три года российский рынок сильно изменился, что повышает конкуренцию для возвращающихся американских компаний. Спецпредставитель подчеркнул, что принцип, согласно которому любая компания, зарегистрированная в России, независимо от владельцев, считается российской и имеет равные права, сохранится.
Ранее сеть магазинов молодежной одежды «Твое» объявила о запуске инициативы под названием «Твое и Ко». Благодаря этому проекту россияне вновь получили возможность приобретать товары брендов испанского холдинга Inditex, которые ранее покинули российский рынок. Ассортимент марок Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho стал доступен в девяти магазинах сети, открытых в семи различных городах России.
