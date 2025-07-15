Экс-главу компании, отвечавшей за объекты для ракетных войск, арестовали за крупную взятку

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя «Главного военно-строительного управления №8» (ГВСУ №8). Его обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Выгулярного Вадима Витальевича», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Мера пресечения избрана на два месяца.
Выгулярный подозревается в хищении более миллиона рублей при реализации контрактов на строительство объектов для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области. Задержание экс-главы ГВСУ №8 прошло в Москве. Следствие считает, что в 2020 году, незадолго до увольнения, Выгулярный через свою новую фирму «Сибирьпромгрупп» получил госконтракты на сумму около трех млрд рублей.
Значительная часть средств — более двух млрд рублей — была выведена и передана на счета другой компании «Крастим», где работал бывший коллега Выгулярного. Работы по контрактам в полном объеме не были выполнены. В результате государственные объекты в поселке Пашино Новосибирской области остались недостроенными. После выявленных нарушений и скандала в 2020 году ГВСУ №8 было реорганизовано и объединено с ГВСУ №4. В настоящее время ведется процедура банкротства объединенной структуры.
По информации Mash, на момент задержания у Выгулярного оставалась недвижимость в Москве общей стоимостью более 300 млн рублей, а также автомобиль BMW X7. Сам обвиняемый на связь не выходит, его телефон отключен. Известно, что еще в 2006 году в отношении Выгулярного уже возбуждалось уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Несмотря на это, в 2017 году он был назначен руководителем ГВСУ №8, которое за годы работы возвело более 700 объектов для Министерства обороны РФ.
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