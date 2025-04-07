От таксиста до звезды «Невского»: известному актеру Антону Васильеву — 41

Во вторник, 8 апреля 2025 года, известному российскому актеру Антону Васильеву исполняется 41 год. Звезда популярнейшего сериала «Невский» прошел непростой путь от неизвестного театрального выпускника, подрабатывавшего таксистом, до одного из самых востребованных актеров российского кинематографа. Васильев известен не только своими ролями в криминальных драмах, но и загадочностью личной жизни — долгое время он скрывал от публики, что женат на женщине, которая старше его на 11 лет. Подробнее о пути актера, топ-5 его главных работах, признании и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство Антона Васильева
Антон Александрович Васильев родился 8 апреля 1984 года в Ленинграде в обычной советской семье. Его родители были далеки от творческой среды: отец работал инженером, а мать — учительницей. Ничто не предвещало, что их сын однажды станет известным актером.
В обычном спальном районе Ленинграда, где рос Антон, актерская профессия не считалась «мужским делом». Однако в пятом классе произошло событие, изменившее его жизнь — Васильев влюбился в девочку, которая занималась в Театре юношеского творчества. Чтобы быть ближе к объекту своей симпатии, Антон тоже записался в театральную студию, несмотря на скептическое отношение друзей со двора.
В старших классах родители настояли, чтобы Антон посещал подготовительные курсы Института сервиса и экономики — им хотелось, чтобы сын получил «серьезную» профессию. Однако вступительные экзамены Васильев провалил. Тогда он решил попробовать свои силы в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ).
Примечательно, что на вступительных экзаменах Антон прочитал письмо Онегина к Татьяне и показал этюд «медведь с контрабасом». Его экзаменационное выступление было настолько необычным, что педагог Вениамин Фильштинский даже интересовался, не состоит ли абитуриент на учете в психоневрологическом диспансере. Но в итоге Васильева приняли в престижный вуз.
Трудные времена для Васильева: от Рижского театра до таксиста в Москве
После окончания театрального института в 2006 году Антон получил приглашение в Рижский русский театр имени Чехова. Для начинающего актера это было заманчивое предложение — театр обеспечил его жильем и стабильной зарплатой. Однако проработал Васильев в Риге всего один сезон. Причина возвращения в Россию оказалась прозаичной — его обокрали, и вместе с деньгами и вещами пропали документы. Для восстановления паспорта пришлось вернуться в Санкт-Петербург.
После этого Антон работал в различных театрах родного города, а в 2010 году решил переехать в Москву. Этот период стал одним из самых сложных в жизни актера. Чтобы заработать на жизнь, Васильев «бомбил» по ночам на такси, а также грузил арбузы на фурах. По его собственному признанию, это позволяло заработать хотя бы 600 рублей в день на еду.
В столице Антон начал сотрудничество с известным режиссером Кириллом Серебренниковым, которого актер считает своим главным учителем. Васильев вошел в труппу «Седьмой студии» и начал играть в МХТ имени Чехова. Параллельно с театральной деятельностью он снимался в эпизодических ролях в сериалах, но настоящей популярности это не приносило.
Прорыв в карьере Васильева: от эпизодов до главной роли в «Невском»
Дебют Антона Васильева в кино состоялся еще в 2002 году, когда он сыграл эпизодическую роль в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей-4». После этого были небольшие роли в многосерийных детективах «Мангуст-2» и «Тайны следствия-5». Однако на протяжении долгих лет актеру приходилось довольствоваться второстепенными персонажами и эпизодами.
Первый шаг к известности был сделан в 2006 году, когда Васильев сыграл дьякона Отлукавина в короткометражном фильме «Канитель». Однако настоящий звездный час наступил в 2014 году, когда на экраны вышел детективный сериал «Невский». В этом проекте Антон исполнил главную роль — капитана полиции Павла Семенова.
Сериал оказался настолько успешным, что его продлили на несколько сезонов. Благодаря роли Семенова, Васильев из малоизвестного актера превратился в телезвезду. Интересно, что именно благодаря гонорарам за «Невского» Антон смог переехать из спального района Петербурга на Невский проспект.
Признание критиками Антона Васильева: «Хрустальный» и «Слово пацана»
Хотя «Невский» принес Васильеву популярность у массового зрителя, именно другие работы заслужили признание критиков. В 2018 году актер появился в сериале Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!». В 2021 году Антон привлек внимание критиков ролью следователя Сергея Смирнова в психологическом триллере «Хрустальный».
Этот проект признают самой сложной и эмоционально выматывающей работой в карьере актера. Роль так сильно повлияла на Васильева, что он отказался сниматься в продолжении, несмотря на огромный успех первого сезона. Во время съемок «Хрустального» Антон максимально дистанцировался от какого-либо общения, чтобы сконцентрироваться на роли.
В 2023 году актер снялся еще в одном нашумевшем проекте Жоры Крыжовникова — сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграл майора милиции Ильдара Юнусовича. Образ милиционера в 80-х годах с усами и в очках показал, насколько разноплановым может быть Васильев.
Топ-5 лучших работ Антона Васильева
- "Невский" (2016-2024) — роль капитана (позже майора) полиции Павла Семенова. Многосерийный детектив о работе правоохранительных органов Санкт-Петербурга сделал Васильева настоящей звездой. На данный момент вышло шесть сезонов сериала, и актер по-прежнему является его главным лицом.
- "Хрустальный" (2021) — роль следователя Сергея Смирнова. Психологический триллер о расследовании серии преступлений против детей в маленьком провинциальном городке. Работа в этом проекте считается высшей точкой актерского мастерства Васильева.
- "Звоните ДиКаприо!" (2018) — роль ресторатора Василия Горшунова. Драматический сериал о популярном актере, узнавшем о своем ВИЧ-положительном статусе, и его взаимоотношениях с братом. Васильев сыграл друга главных героев, бросившего актерскую карьеру ради бизнеса.
- "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023) — роль майора милиции Ильдара Юнусовича. История о подростковых бандах конца 80-х годов, где Васильев предстал в непривычном образе советского милиционера.
- "Ученик" (2016) — роль учителя физкультуры Олега Ивановича Сельненко. Драма Кирилла Серебренникова о школьнике-фанатике, противостоящем учительнице биологии. Фильм участвовал в программе "Особый взгляд" 69-го Каннского кинофестиваля.
Тайны личной жизни Антона Васильева: жена старше на 11 лет и скрытые дочери
Долгое время Антон Васильев считался одним из самых закрытых актеров отечественного кинематографа. О его личной жизни было известно крайне мало, он редко появлялся на светских мероприятиях и не делился подробностями в социальных сетях.
Однако со временем стало известно, что актер женат. Избранницей Васильева стала Алла (Алена) Прокопович — женщина, которая старше его на 11 лет. Она работает в издательском бизнесе и занимает высокую должность в одном из крупнейших российских издательств.
Познакомилась пара на концерте, и Алла покорила Антона не столько внешностью, сколько умом — качеством, которое актер всегда считал одним из важнейших для женщины. Долгое время они жили в гражданском браке и оформили отношения официально только после рождения первого ребенка.
Сейчас супруги воспитывают двух дочерей — Полину и Ульяну. Актер называет их своим «главным достижением в жизни». Интересно, что Васильев принципиально не размещает фотографии жены и детей в социальных сетях, предоставляя им право самим решать, насколько публичными они хотят быть.
От веселого парня к закрытому человеку
В своих интервью Антон Васильев признается, что не всегда был таким закрытым человеком, каким его знает публика сейчас. В юности он был веселым и общительным парнем, но с годами сознательно выработал систему поведения, научившись контролировать свои эмоциональные порывы.
По словам актера, он долгое время жил неосознанно считая себя очень хорошим человеком. Однако жизненный опыт показал ему, что он обычный человек со своими достоинствами и недостатками. Это заставило его работать над собой, стремясь стать лучшей версией себя.
Васильев сознательно выбрал модель поведения, при которой он меньше разговаривает и раскрывается людям, больше работает над собой и старается качественно выполнять свою работу. Такая трансформация личности вызвана желанием нести ответственность не только за себя, но и за близких людей.
Театральная карьера: от ТЮТа до МХТ
Несмотря на огромную популярность в кино, Антон Васильев никогда не забывал о театре, где началась его творческая биография. Еще школьником он занимался в Театре юношеского творчества (ТЮТ), а после окончания вуза работал на разных сценах.
В послужном списке Васильева немало ярких театральных работ. В Учебном театре «На Моховой» он играл Лоренцо в «Ромео и Джульетте», Разумихина в «Преступлении и наказании», Земляника и Анну Андреевну в «Ревизоре», а также Севу в спектакле «Ю» и Коте в «Хануме».
На сцене Театра на Литейном актер исполнил роль Гемона в «Антигоне», а в Театре Мюзик-Холл — Эдди в «Бешеных псах». Особенно значимым для Васильева стало сотрудничество с Кириллом Серебренниковым в «Седьмой студии», где он сыграл в спектаклях «Отморозки» (омоновец, КГБшник), «Идиоты» (Павел), «Мертвые души» (Собакевич) и «Мученик» (физрук).
В МХТ имени А. П. Чехова Антон исполнил роли в постановках «Зойкина квартира» (Газолин, Пеструхин, Мертвое тело) и «Жаворонок» (Отец Жанны, Латремуй). Эти спектакли актер считает важнейшими в своей профессиональной карьере.
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