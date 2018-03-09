10 мест на Урале, куда нужно ехать на выходные. ФОТО, ЛАЙФХАКИ

Затянувшиеся мартовские холода — не повод грустить и сидеть дома. Погода подарила нам еще один зимний уикенд, — значит, нужно отправлять в путешествие по Уралу, считает обозреватель «URA.RU» Андрей Гусельников. Он испытал на себе все самые красочные, экстремальные и редкие места недалеко от Екатеринбурга и готов поделиться лайфхаками.
Замерзший фонтан в Зюраткуле
Уникальный объект находится в национальном парке Зюраткуль (Челябинская область) неподалеку от деревни Сибирка: это родник, пробитый геологами и взятый в трубу. Летом фонтан бьет на 3-5 метров в высоту, зимой вода постепенно намерзает, превращаясь в ледяную фигуру причудливой формы. Рисунок фонтана не повторяется: каждый год он — разный (в зависимости от ветра и холода). Раньше, чтобы добраться до него, надо было оставлять машину на дорогу от деревни Сибирка до кордона Олимпик и идти 5 километров пешком, но сейчас, так как поток туристов очень большой, дорогу регулярно чистят — доехать на автомобиле можно прямо до фонтана. Самые отчаянные отваживаются искупаться в нем (ну или хотя бы ополоснуться водой, стекающей с фонтана).
Как добраться? По трассе М-5 проезжаем Сатку и через 2 км — поворот налево, к деревне Сибирка (до нее 17 км). В деревне — КПП национального парка «Зюраткуль» (придется заплатить деньги за въезд). Там же можно купить схему, сувениры, фотографии фонтана разных годов. Еще через пару километров развилка: прямо — дорога на кордон Олимпик, направо — к фонтану (до него — 5 км). Там, кстати, есть домики (правда, без удобств) и ферма оленей-маралов.
Этнопарк «Земля предков» (поселок манси)
Историко-этнографический парк «Земля предков» расположен в долине реки Щитовской Исток и посвящен мансийской культуре. По сути, это реконструированный поселок манси, в котором воссозданы элементы жизни коренного уральского народа: чумы, печи для выпекания хлеба, «избушки на курьих ножках» и т. д. Здесь же находятся так называемые «уральские дольмены» — огромные гранитные валуны с наскальными рисунками, которые оставили, как полагают ученые, древние люди, жившие на Урале еще до манси. В этнопарке можно не только покормить настоящих северных оленей (и сделать с ними селфи), но и поучаствовать в мастер-классе по изготовлению мансийских игрушек из теста нянь-уй, которые тут же, при вас, запекут.
Как добраться? По трассе Екатеринбург — Серов едем до поворота на лагерь и б/о «Селен» и сразу же паркуемся у правой обочины. С парковки в этнопарк ведет хорошо натоптанная тропа. Несколько минут пешком — и вы на «Земле предков». Одеться нужно тепло (в чумах натоплено, но значительная часть экскурсий и развлечений проходит на улице).
Природный парк «Оленьи ручьи» и пещера Дружба (Бажуково)
Поездка в «Оленьи ручьи» — это классика уральского туризма: летом здесь изумительный сплав (несложный и очень красивый) по реке Серга, а зимой можно просто погулять по окрестням. Главные достопримечательности — Карстовый мост, скульптура Ангела Единой Надежды над рекой, Дыроватый камень, сама река Серга и скалы вдоль нее (хороший вид на реку открывается со смотровой площадки вскоре после навесного моста) и, конечное, же спелеобъекты — пещера «Дружба» и Большой карстовый провал.
Пещера «Дружба» полностью оправдывает свое название: заблудиться в ней невозможно, посещать ее могут даже маленькие дети (которых, разумеется, должны подстраховывать родители). Большой провал находится в пяти минут ходьбы от «Дружбы» и интересен по-своему: по сути, это «пещера в разрезе».
Прогулка до Карстового моста (это отдельный маршрут) — 7 км, до Ангела и обратно — 4 км, маршрут до пещеры Дружба и обратно — около 16 км и займет весь день. В поселке есть любые варианты размещения — от гостиницы с удобствами до простеньких деревенских домов, которые сдают приезжающим местные жители.
Как добраться? Едем по Московскому тракту, вскоре после поста ГИБДД неподалеку от поселка Дружинино — раздвоение дороги. Едем по указателям Нижние Серги, Михайловск. Нижние Серги объезжаем по объездной, через 15 км будет деревня Половинка, а через 2 км после нее — поворот к деревне Бажуково.
Дидинский тоннель
Пощекотать себе нервы, побывав в настоящем подземном сооружении, причем, без какого-либо риска, можно в Дидинском тоннеле. Запущенный в 1918 году, он проработал почти до конца 20 века (в 80-х и даже начале 90- по нему еще ходили поезда). По рассказам спелеологов (специалистов по изучению искусственных подземных объектов), тоннель исправно работал бы и сейчас, если бы в советские годы при ремонтах не нарушили его систему вентиляции и дренажа, после чего в тоннеле стала скапливаться влажность и нарастать лед.
При тоннеле существовала воинская часть, которая его охраняла, и целый поселок Дидино. Закрыли тоннель в 1995 году. В последнее время его облюбовали диггеры, туристы, мотоциклисты, гонящие по льду. В конце 2000-х екатеринбургские спелеологи составили подробную карту тоннеля, включая все его технические коммуникации (дренажные канавы, вентиляционные шахты и т. д.). Путешествие по тоннелю не будет утомительным, но запомнится на всю жизнь.
Как добраться? От Екатеринбурга едем по Московскому тракту. Проезжаем развязку на Ревду, поворот на деревню Хомутовка. Через пять километров после нее — кафе справа от трассы. Еще через два километра — есть неприметный поворот налево: дорога проложена по ЛЭП. Отсюда до тоннеля — около 6 км. Где оставить машину, надо определяться по месту (в зависимости от снега и проходимости дороги). В крайнем случае, пару лишних километров до тоннеля можно прогуляться и пешком.
Шабровский карьер («Старая линза»)
Заброшенный тальковый карьер в Шабрах — уникальное место: он имел размеры 400 на 250 метров и глубину порядка 100 метров. До недавних пор он охранялся, а воду из карьера откачивали насосами. Спуститься на дно карьера можно было по деревянным лестницам, а, при желании (и если не боишься сломать голову) — по ступенькам-карьерам, выпиленным в его стенах фрезой. В карьере находилась «антуражная» старинная карьерная техника (экскаватор, фреза), а с одной из стен лился водопад, превращаясь зимой в ледопад.
Но год с небольшим назад насосное оборудование сломалось, и воду в карьере перестали откачивать. К лету 2017 он наполнился уже наполовину. Если вы никогда не были на «Старой линзе» — надо успевать: люди, недавно побывавшие в нем, сообщают, что карьер «затопило уже по вторую деревянную лестницу». Этой зимой — последний шанс увидеть, как это было: летом Шабровский карьер, скорее всего, уже полностью затопит.
Как добраться? Из Екатеринбурга выезжаем по Полевскому тракту, после Полеводства поворачиваем налево по указателю «Шабры». Приезжаем в поселок и на конечной остановке автобусе оставляем машину. Далее — пешком вдоль жд путей через действующий карьер до заброшенного карьера (в каком направлении идти — подскажет любой местный). Сюда удобно приезжать и на автобусе №9, который идет от остановки Южная в Екатеринбурге (это городской маршрут).
Дыроватый, Балабан и Соколий камень
Небольшие горы Дыроватый камень, Балабан и Соколий камень расположены между городами Дегтярск и Полевской. Несмотря на близость к Екатеринбургу, это хорошие охотничьи и туристские места: настоящий малотронутый лес, буреломы, болотца, горы со скалами, с которых открываются потрясающие виды. Это хороший вариант, чтобы ехать из города и уже через час попасть в настоящую глушь. Сами скалы иногда посещают местные и туристы, а вот на маршруте между этими скалами встретить живую душу проблематично.
Как добраться? Из Екатеринбурга выезжаем по Полевскому тракту, едем до поворота на Дегтярск, при въезде в город — налево, к действующему карьеру. Через его территорию не пропустят — нужно объехать по параллельной улице и попасть на площадку новой карьерной разработки. Далее — только на внедорожнике или пешком. И — GPS или карта с компасом в помощь.
Ельчевские водопады
Единственный на Среднем Урале водопад находится на речке Ельчевка, которая вытекает из Ельчовского пруда (он является резервным источником водоснабжения для Екатеринбурга) и течет в Волчихинское водохранилище (из которого и берет воду столица Урала). Исток реки из пруда и следующая сотня метров — это небольшой, но настоящий горный каньон, который заканчивается водопадом. Место совершенно уникальное и очень красивое. Летом в водопадах можно купаться, зимой нет, но их слышно!
Как добраться? Нужно попасть на дорогу Ревда — Дегтярск (по Московскому-либо Полевскому тракту). Ровно песередине между Полевским и Дегтярским есть действующий карьер — на его парковке можно оставить машину. Территорию карьеру нужно будет обойти по кругу. Влево будет отходить дорога на сам карьер, а нам следует двигаться прямо, на восток. Через три километра приходим на берег Ельчевского пруда, огибаем его по дамбе, в конце которой — исток реки и начало каньона?
Конжак и Серебрянский камень
Гора Конжаковкий камень — это высшая точка Свердловский области (высота — 1569 метров). Летом здесь проходит международный горный марафон «Конжак». От дороги Карпинск — поселок Кытлым до вершины горы — 21 км. Раньше все это расстояние нужно было идти пешком, и попасть на вершину Конжака было очень проблематично (точнее, без туристического снаряжения для ночевки, просто невозможно). Однако с этого года все изменилось: предприятие «Дуниты Северного Урала», которое начало добычу минералов на склоне горы, пробило дорогу почти до самой вершины. Забраться на машинах теперь можно почти до километровой высоты.
С этой точки всего 3 километра до вершины горы Серебрянский камень (есть указатели и маркированная тропа) и 12 км — до вершины Конжака: расстояние туда и обратно можно одолеть за день даже непрофессиональному туристу. Обязательно нужно взять с собой трекинговые палки и, желательно, кошки. Жить можно либо внизу, в приюте «Серебрянский камень» возле дороги Карпинск — Кытлым, либо, если есть палатка с печкой — прямо в лесу по дороге в гору.
Как добраться? Из Екатеринбурга едем по Серовскому тракту до города Карпинск, далее — по указателям на поселок Кытлым (расстояние до него от Карпинска — 60 км). Проехав примерно две третьих пути, после речки Серебрянка 2-я ищем поровот направо на технологическую дорогу (немного не доезжая до приюта «Серебрянский камень»). Далее едем в гору столько, сколько сможет проехать машина. Требуется внедорожник!
Вершина-Таватуй и другие лыжные маршруты на один день
Американские горки, только на лыжах — так можно охарактеризовать лыжный маршрут от станции Вершина — до станции Таватуй. Его продолжительность — 28 километров, на маршруте несколько серьезных затяжных подъемов и головокружительных спусков. Требуется хорошая лыжная техника (но не коньковым ходом, а классическим стилем — по лыжне). Маршрут займет целый день! Если нет времени или не хватает физической подготовки, можно выбрать маршрут полегче: на 12-15-18 км. Такие однодневные лыжные походы проводятся каждый выходной, их расписание можно найти на сайте городского клуба туристов.
Как добраться? Из Екатеринбурга на электричке (направление — на Шалю) и едем до станции «Вершина». Выйдя из электрички, присоединяемся к нужной группе лыжников, в зависимости от выбранного маршрута.
Усьвинские столбы (Усьвинский ледопад)
Уникальный Усьвинский ледопад ниспадает со скалы Омутной Камень на реке Усьва. 40 метров вертикального льда завораживают! Место уникальное и стоит того, чтобы хотя на него посмотреть! Но еще лучше — полазить. Разумеется, это суперэкстремальное развлечение, и если вы в этом не специалист, то лучше заручиться поддержкой профессионалов, занимающихся ледолазанием (туристы, альпинисты, спелеологи).
Как добраться? Выезжаем из Екатеринбурга по Серовскому тракту, вскоре после развязки Верхняя Тура — Красноуральск поворачиваем налево (в сторону Качканара). Далее по указателям на Гремячинск, Губаху. Станции Усьва, ближе всего к которой находятся столбы, находится как раз между этими двумя городами. От столбов до Усьвы — 15 км.