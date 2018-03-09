10 мест на Урале, куда нужно ехать на выходные. ФОТО, ЛАЙФХАКИ

10:00 09 марта 2018 0

Фонтан у горы Уван летом бьет на 5 метров вверх, а зимой замерзает Фото: приобретено в природном парке «Зюраткуль»

Затянувшиеся мартовские холода — не повод грустить и сидеть дома. Погода подарила нам еще один зимний уикенд, — значит, нужно отправлять в путешествие по Уралу, считает обозреватель «URA.RU» Андрей Гусельников. Он испытал на себе все самые красочные, экстремальные и редкие места недалеко от Екатеринбурга и готов поделиться лайфхаками.

Замерзший фонтан в Зюраткуле

Уникальный объект находится в национальном парке Зюраткуль (Челябинская область) неподалеку от деревни Сибирка: это родник, пробитый геологами и взятый в трубу. Летом фонтан бьет на 3-5 метров в высоту, зимой вода постепенно намерзает, превращаясь в ледяную фигуру причудливой формы. Рисунок фонтана не повторяется: каждый год он — разный (в зависимости от ветра и холода). Раньше, чтобы добраться до него, надо было оставлять машину на дорогу от деревни Сибирка до кордона Олимпик и идти 5 километров пешком, но сейчас, так как поток туристов очень большой, дорогу регулярно чистят — доехать на автомобиле можно прямо до фонтана. Самые отчаянные отваживаются искупаться в нем (ну или хотя бы ополоснуться водой, стекающей с фонтана).

1/4 Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Как добраться? По трассе М-5 проезжаем Сатку и через 2 км — поворот налево, к деревне Сибирка (до нее 17 км). В деревне — КПП национального парка «Зюраткуль» (придется заплатить деньги за въезд). Там же можно купить схему, сувениры, фотографии фонтана разных годов. Еще через пару километров развилка: прямо — дорога на кордон Олимпик, направо — к фонтану (до него — 5 км). Там, кстати, есть домики (правда, без удобств) и ферма оленей-маралов.

Этнопарк «Земля предков» (поселок манси)

Историко-этнографический парк «Земля предков» расположен в долине реки Щитовской Исток и посвящен мансийской культуре. По сути, это реконструированный поселок манси, в котором воссозданы элементы жизни коренного уральского народа: чумы, печи для выпекания хлеба, «избушки на курьих ножках» и т. д. Здесь же находятся так называемые «уральские дольмены» — огромные гранитные валуны с наскальными рисунками, которые оставили, как полагают ученые, древние люди, жившие на Урале еще до манси. В этнопарке можно не только покормить настоящих северных оленей (и сделать с ними селфи), но и поучаствовать в мастер-классе по изготовлению мансийских игрушек из теста нянь-уй, которые тут же, при вас, запекут.

1/11 Здесь и далее в галерее фото: Андрей Гусельников

Как добраться? По трассе Екатеринбург — Серов едем до поворота на лагерь и б/о «Селен» и сразу же паркуемся у правой обочины. С парковки в этнопарк ведет хорошо натоптанная тропа. Несколько минут пешком — и вы на «Земле предков». Одеться нужно тепло (в чумах натоплено, но значительная часть экскурсий и развлечений проходит на улице).

Природный парк «Оленьи ручьи» и пещера Дружба (Бажуково)

Поездка в «Оленьи ручьи» — это классика уральского туризма: летом здесь изумительный сплав (несложный и очень красивый) по реке Серга, а зимой можно просто погулять по окрестням. Главные достопримечательности — Карстовый мост, скульптура Ангела Единой Надежды над рекой, Дыроватый камень, сама река Серга и скалы вдоль нее (хороший вид на реку открывается со смотровой площадки вскоре после навесного моста) и, конечное, же спелеобъекты — пещера «Дружба» и Большой карстовый провал.

Пещера «Дружба» полностью оправдывает свое название: заблудиться в ней невозможно, посещать ее могут даже маленькие дети (которых, разумеется, должны подстраховывать родители). Большой провал находится в пяти минут ходьбы от «Дружбы» и интересен по-своему: по сути, это «пещера в разрезе».

1/9 Здесь и далее в галерее фото: Андрей Гусельников и Тимофей Миганов

Прогулка до Карстового моста (это отдельный маршрут) — 7 км, до Ангела и обратно — 4 км, маршрут до пещеры Дружба и обратно — около 16 км и займет весь день. В поселке есть любые варианты размещения — от гостиницы с удобствами до простеньких деревенских домов, которые сдают приезжающим местные жители.

Как добраться? Едем по Московскому тракту, вскоре после поста ГИБДД неподалеку от поселка Дружинино — раздвоение дороги. Едем по указателям Нижние Серги, Михайловск. Нижние Серги объезжаем по объездной, через 15 км будет деревня Половинка, а через 2 км после нее — поворот к деревне Бажуково.

Дидинский тоннель

Пощекотать себе нервы, побывав в настоящем подземном сооружении, причем, без какого-либо риска, можно в Дидинском тоннеле. Запущенный в 1918 году, он проработал почти до конца 20 века (в 80-х и даже начале 90- по нему еще ходили поезда). По рассказам спелеологов (специалистов по изучению искусственных подземных объектов), тоннель исправно работал бы и сейчас, если бы в советские годы при ремонтах не нарушили его систему вентиляции и дренажа, после чего в тоннеле стала скапливаться влажность и нарастать лед.

При тоннеле существовала воинская часть, которая его охраняла, и целый поселок Дидино. Закрыли тоннель в 1995 году. В последнее время его облюбовали диггеры, туристы, мотоциклисты, гонящие по льду. В конце 2000-х екатеринбургские спелеологи составили подробную карту тоннеля, включая все его технические коммуникации (дренажные канавы, вентиляционные шахты и т. д.). Путешествие по тоннелю не будет утомительным, но запомнится на всю жизнь.

1/5 Здесь и далее в галерее фото: Андрей Гусельников, Тимофей Миганов

Как добраться? От Екатеринбурга едем по Московскому тракту. Проезжаем развязку на Ревду, поворот на деревню Хомутовка. Через пять километров после нее — кафе справа от трассы. Еще через два километра — есть неприметный поворот налево: дорога проложена по ЛЭП. Отсюда до тоннеля — около 6 км. Где оставить машину, надо определяться по месту (в зависимости от снега и проходимости дороги). В крайнем случае, пару лишних километров до тоннеля можно прогуляться и пешком.

Шабровский карьер («Старая линза»)

Заброшенный тальковый карьер в Шабрах — уникальное место: он имел размеры 400 на 250 метров и глубину порядка 100 метров. До недавних пор он охранялся, а воду из карьера откачивали насосами. Спуститься на дно карьера можно было по деревянным лестницам, а, при желании (и если не боишься сломать голову) — по ступенькам-карьерам, выпиленным в его стенах фрезой. В карьере находилась «антуражная» старинная карьерная техника (экскаватор, фреза), а с одной из стен лился водопад, превращаясь зимой в ледопад.

Но год с небольшим назад насосное оборудование сломалось, и воду в карьере перестали откачивать. К лету 2017 он наполнился уже наполовину. Если вы никогда не были на «Старой линзе» — надо успевать: люди, недавно побывавшие в нем, сообщают, что карьер «затопило уже по вторую деревянную лестницу». Этой зимой — последний шанс увидеть, как это было: летом Шабровский карьер, скорее всего, уже полностью затопит.

1/8 Здесь и далее в галерее фото: Владимир Жабриков

Как добраться? Из Екатеринбурга выезжаем по Полевскому тракту, после Полеводства поворачиваем налево по указателю «Шабры». Приезжаем в поселок и на конечной остановке автобусе оставляем машину. Далее — пешком вдоль жд путей через действующий карьер до заброшенного карьера (в каком направлении идти — подскажет любой местный). Сюда удобно приезжать и на автобусе №9, который идет от остановки Южная в Екатеринбурге (это городской маршрут).

Дыроватый, Балабан и Соколий камень

Небольшие горы Дыроватый камень, Балабан и Соколий камень расположены между городами Дегтярск и Полевской. Несмотря на близость к Екатеринбургу, это хорошие охотничьи и туристские места: настоящий малотронутый лес, буреломы, болотца, горы со скалами, с которых открываются потрясающие виды. Это хороший вариант, чтобы ехать из города и уже через час попасть в настоящую глушь. Сами скалы иногда посещают местные и туристы, а вот на маршруте между этими скалами встретить живую душу проблематично.

1/14 Здесь и далее в галерее все фото: Андрей Гусельников

Как добраться? Из Екатеринбурга выезжаем по Полевскому тракту, едем до поворота на Дегтярск, при въезде в город — налево, к действующему карьеру. Через его территорию не пропустят — нужно объехать по параллельной улице и попасть на площадку новой карьерной разработки. Далее — только на внедорожнике или пешком. И — GPS или карта с компасом в помощь.

Ельчевские водопады

Единственный на Среднем Урале водопад находится на речке Ельчевка, которая вытекает из Ельчовского пруда (он является резервным источником водоснабжения для Екатеринбурга) и течет в Волчихинское водохранилище (из которого и берет воду столица Урала). Исток реки из пруда и следующая сотня метров — это небольшой, но настоящий горный каньон, который заканчивается водопадом. Место совершенно уникальное и очень красивое. Летом в водопадах можно купаться, зимой нет, но их слышно!

1/12 Здесь и далее в галерее все фото: Андрей Гусельников

Как добраться? Нужно попасть на дорогу Ревда — Дегтярск (по Московскому-либо Полевскому тракту). Ровно песередине между Полевским и Дегтярским есть действующий карьер — на его парковке можно оставить машину. Территорию карьеру нужно будет обойти по кругу. Влево будет отходить дорога на сам карьер, а нам следует двигаться прямо, на восток. Через три километра приходим на берег Ельчевского пруда, огибаем его по дамбе, в конце которой — исток реки и начало каньона?

Конжак и Серебрянский камень

Гора Конжаковкий камень — это высшая точка Свердловский области (высота — 1569 метров). Летом здесь проходит международный горный марафон «Конжак». От дороги Карпинск — поселок Кытлым до вершины горы — 21 км. Раньше все это расстояние нужно было идти пешком, и попасть на вершину Конжака было очень проблематично (точнее, без туристического снаряжения для ночевки, просто невозможно). Однако с этого года все изменилось: предприятие «Дуниты Северного Урала», которое начало добычу минералов на склоне горы, пробило дорогу почти до самой вершины. Забраться на машинах теперь можно почти до километровой высоты.

С этой точки всего 3 километра до вершины горы Серебрянский камень (есть указатели и маркированная тропа) и 12 км — до вершины Конжака: расстояние туда и обратно можно одолеть за день даже непрофессиональному туристу. Обязательно нужно взять с собой трекинговые палки и, желательно, кошки. Жить можно либо внизу, в приюте «Серебрянский камень» возле дороги Карпинск — Кытлым, либо, если есть палатка с печкой — прямо в лесу по дороге в гору.

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Как добраться? Из Екатеринбурга едем по Серовскому тракту до города Карпинск, далее — по указателям на поселок Кытлым (расстояние до него от Карпинска — 60 км). Проехав примерно две третьих пути, после речки Серебрянка 2-я ищем поровот направо на технологическую дорогу (немного не доезжая до приюта «Серебрянский камень»). Далее едем в гору столько, сколько сможет проехать машина. Требуется внедорожник!

Вершина-Таватуй и другие лыжные маршруты на один день

Американские горки, только на лыжах — так можно охарактеризовать лыжный маршрут от станции Вершина — до станции Таватуй. Его продолжительность — 28 километров, на маршруте несколько серьезных затяжных подъемов и головокружительных спусков. Требуется хорошая лыжная техника (но не коньковым ходом, а классическим стилем — по лыжне). Маршрут займет целый день! Если нет времени или не хватает физической подготовки, можно выбрать маршрут полегче: на 12-15-18 км. Такие однодневные лыжные походы проводятся каждый выходной, их расписание можно найти на сайте городского клуба туристов.

1/9 Здесь и далее в галерее фото: Андрей Гусельников

Как добраться? Из Екатеринбурга на электричке (направление — на Шалю) и едем до станции «Вершина». Выйдя из электрички, присоединяемся к нужной группе лыжников, в зависимости от выбранного маршрута.

Усьвинские столбы (Усьвинский ледопад)

Уникальный Усьвинский ледопад ниспадает со скалы Омутной Камень на реке Усьва. 40 метров вертикального льда завораживают! Место уникальное и стоит того, чтобы хотя на него посмотреть! Но еще лучше — полазить. Разумеется, это суперэкстремальное развлечение, и если вы в этом не специалист, то лучше заручиться поддержкой профессионалов, занимающихся ледолазанием (туристы, альпинисты, спелеологи).

1/8 Здесь и далее в галерее фото: Леонид Александров, Анна Ягнюкова

Как добраться? Выезжаем из Екатеринбурга по Серовскому тракту, вскоре после развязки Верхняя Тура — Красноуральск поворачиваем налево (в сторону Качканара). Далее по указателям на Гремячинск, Губаху. Станции Усьва, ближе всего к которой находятся столбы, находится как раз между этими двумя городами. От столбов до Усьвы — 15 км.