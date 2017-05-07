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07 мая 2017
06 мая 2017
16:06  07 мая 2017 0

Новорожденному олененку в Екатеринбурге устроили фотосессию

Малыш пока еще очень слабФото: со страницы Алексея Слепухина в Facebook

В этнопарке «Земля предков», находящемся в окрестностях Екатеринбурга, родился олененок, которому практически сразу устроили фотосессию. Снимки детеныша выложил на своей странице в Facebook директор парка Алексей Слепухин.

«Вот уже второй год наша важенка Янгка приносит детёныша. Так, в прошлом году у нас появился уже всем знакомый и всеми любимый Торик. А сегодня после непростых родов наше стадо увеличилось ещё на одного маленького оленя. В операции по спасению детёныша принимало участие много сотрудников, потратили много времени, но зато результат-то!!!»

По словам Слепухина, олений малыш пока еще очень слаб. После родов его мама нашла в себе силы прийти к нему, начать облизывать и помогать ему осваивать «большой мир». Этот-то момент и сняли сотрудники парка: первая фотосессия у олененка случилась сразу после его рождения.

Историко-этнографический парк «Земля предков» располагается в 36 километрах от Екатеринбурга в долине реки Щитовский исток. Его создала туристическая компания «Команда Искателей Приключений», члены которой много лет посвятили изучению жизни народа манси, совершив множество экспедиций.

Итогом работы стало создание этнопарка (реконструированного поселка манси), в котором воссозданы элементы жизни коренного уральского народа: чумы, печи для выпекания хлеба, «избушки на курьих ножках» и т. д. Здесь же находятся так называемые «уральские дольмены» — огромные гранитные валуны с наскальными рисунками, которые оставили, как полагают ученые, древние люди, жившие на Урале еще до манси.

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Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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