Уральская турфирма строит «пирамиду» по принципу МММ

20:14 13 марта 2018 0

Челябинская турфирма испортила отдых десяткам горожан Фото: depositphotos.com

В редакцию «URA.RU» обратились челябинцы, которые пострадали от турфирмы, собравшей деньги, но так и не отправившей их на отдых. Те же несколько десятков человек, кто сумел вылететь, остались без обратных авиабилетов. Обманутые туристы готовят коллективное обращение в прокуратуру. А организаторы схемы, похожей на классическую финансовую «пирамиду», угрожают московскими адвокатами и бандитами.

Александр Востриков вместе с супругой и дочерью должны были вылететь из Таиланда в Челябинск 5 марта. Однако директор турфирмы Наталья Тишенко не выслала обратные авиабилеты, хотя обещала. До 12 марта южноуральцы ругались, умоляли, просили ее выполнить свои обязательства. И, наконец, в понедельник получили электронные билеты. В аэропорту Бангкока выяснилось, что оплачен только посадочный талон главы семейства. А у супруги и дочери на руках были забронированные, но не купленные билеты. После очередного скандала с директором турфирмы и ожидания, уже во вторник, 13 марта, Востриковы вылетели в Челябинск за свой счет.

Гульнара Юсупова уже понимает, что деньги не вернет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Как только прилетят, будут писать заявление в полицию на мошенничество в отношении Натальи Тишенко», — заявила корреспонденту «URA.RU» Светлана Пелевина, сестра Александра Вострикова. По ее словам, брат рассказывал о десятках таких же пострадавших, застрявших без обратных авиабилетов в Таиланде.

Другая челябинка Гульнара Юсупова рассказала подобную историю. Она вылетела в Таиланд в группе с еще 25 челябинцами. Из аэропорта Бангкока в курортный город Паттайя пришлось добираться самостоятельно. В отеле не всем хватило мест. «Я спала в холле на диване. Наталья Тишенко не проплачивала номера, и все с каждым днем уплотнялись, жили по 5 человек в номерах на двоих. Это не отдых. Я уже ждала билеты домой. Но Тишенко не выходила на связь. Я купила билет и вернулась. Теперь хочу вернуть деньги на следующие путевки, которые купила у Тишенко», — говорит туристка.

Гульнара Юсупова, как и десятки других челябинцев, соблазнилась на крайне низкие цены туров. Например, поездка в Паттайю стоила 15,5 тыс. рублей на человека, включая перелет туда-обратно и проживание в гостинице с завтраком.

Обманутая туристка Наталья Смирнова ждет денег с августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Такие туры предлагала директор фитнес-клуба Fitness candy Наталья Тишенко. «Она говорила, что путевки стоят около 80 тысяч. Разницу покрывает сама, поскольку это рекламный фитнес-тур. Рассказывала об участии в госпрограмме, якобы какие-то гранты получает. Я купила несколько туров примерно на 100 тысяч рублей. И теперь уже понимаю, что меня обманули», — сказала челябинка.

Аналогичную историю рассказала и Анастасия Кондратьева. Она была в группе, которая должна была 18 февраля улететь в Таиланд. Но даты отъезда все сдвигались и сдвигались, потом Наталья Тишенко перестала выходить на связь. В итоге запланированный отпуск пропал, а денег Анастасии Кондратьевой никто так и не вернул. «Тишенко поступила хитро — отправила на отдых несколько человек. Их фотографии и впечатления репостит в соцсетях. Но это те несколько счастливчиков, кто отдыхал за наш счет», — уверена Анастасия Кондратьева.

Челябинка подчеркивает, что Наталья Тишенко не отказывается от своих обязательств. Но деньги не возвращает, надеясь, что люди побегают и спустят все на тормозах. Ведь суммы путевок небольшие. Пострадавшие от действий Тишенко организовались в группу в соцсетях. Она объединяет несколько десятков человек. По их данным, сейчас только в Таиланде около 60 челябинцев сидит без обратных билетов.

Одна из обманутых туристок Людмила Барахтина организовала сбор всех пострадавших, кто готов написать коллективное заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело. На сегодня в ее базе 50 человек, доверивших вероятным мошенникам около миллиона рублей. По словам Барахтиной, многие еще пока раздумывают, поскольку на последней встрече 5 марта Наталья Тишенко предложила подписать допсоглашение, согласно которому все долги будут выплачены 15 марта, к тому же всем подписавшим документ причитается бесплатная поездка на Бали стоимостью 22,5 тысячи рублей.

Руслан Оноприенко попал в больницу после разговора с Андреем Тишенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Тишенко делает все, чтобы пострадавшие никуда не жаловались, а новые клиенты продолжали нести деньги. Это похоже на классическую финансовую „пирамиду“. Уверена, что 15 марта никому ничего не вернут. Даже 5 марта на нашей встрече в фитнес-клубе присуствовал Андрей Тишенко, муж Натальи. Он заявил, что наши договоры на оказание туристических услуг не имеют юридической силы, потому что их подписывала его жена, формально не имеющая отношения к фирме. Так что я вижу все признаки мошенничества. И после 15 марта мы будем подавать коллективную жалобу в полицию», — говорит Людмила Барахтина.

Челябинцы пострадали не только в финансовом плане. 28-летний инженер Руслан Оноприенко говорит, что попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой ушибами и ссадинами после разговора с Андреем Тишенко. Молодой человек утверждает, что мужчина намеренно толкнул его с лестницы. Тишенко с насмешкой рассказывает про скользкий пол, как причину падения Оноприенко. Последний собирается писать заявление в полицию.

«Когда Андрей Тишенко начал кричать на одну из женщин, подошел к ней вплотную, я включил камеру на телефоне и стал снимать, чтобы он не натворил ничего плохого. Тогда он подошел ко мне и, видя, что я стою на краю лестницы, толкнул», — отмечает Руслан Оноприенко.

В базе данных службы судебных приставов у Натальи Тишенко указано 12 исполнительных листов, в том числе долги по искам физических лиц, по налогам, кредитам, госпошлине. У Андрея Тишенко еще больше долгов — 31 исполнительный лист. Это только то, что кредиторы доказали в суде и пытаются взыскать через приставов. Пострадавшие полагают, что все имущество семьи записано на родственников. Деньги перечислялись на банковские карты посторонних людей. Поэтому долги взыскать проблематично.

Сама Наталья Тишенко в личной переписке в соцсетях предложила корреспонденту «URA.RU» тур на Бали за 8 тысяч рублей с проживанием и питанием. По ее словам, нужно будет лишь три часа в день работать волонтером на каком-то проекте, но других подробностей не рассказала.

В этом фитнес-клубе практически нет тренажеров, зато туристический бизнес процветает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Когда корреспондент «URA.RU» представился, Наталья Тишенко уже заявила, что никого не обманывала, и пригрозила санкциями. «Я никуда не делась. Они [пострадавшие] должны понимать, что это фитнес-туры. У меня умерла мама, и авиадебош участник нашей группы устроил. Сейчас все урегулировалась, они могут вылететь. Мы поддерживаем связь, я ищу возможность найти билеты по низкой стоимости. Я свои деньги вкладываю для раскрутки фитнес-туров. У нас есть ее заявление на возврат денег. Срок в 14 дней не прошел. Мы подписали мировое соглашение, они получат в течение определенного времени деньги», — говорит организатор туров.

По словам женщины, в этой ситуации она является пострадавшей стороной. «Мое право нарушено. На что право? На все! За мои же деньги… Я впулила кучу собственных денег. И за это сейчас на меня жалуются. Это дикость какая-то», — добавила Наталья Тишенко, которая считает пострадавшей себя.

Женщина заверила, что ничего не знает об инциденте с участием ее супруга и получившего травмы молодого человека. Она лишь отметила, что на лестнице скользкий пол. Первое заявление в полицию на Наталью Тишенко обманутые туристы обещают подать уже завтра, 14 марта.