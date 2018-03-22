Мэрии Екатеринбурга надо избавиться от восьми кандидатов в депутаты

22:56 22 марта 2018 2

Мэрия вынуждена временно остановить кампанию в одномандатных округах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новость об отмене избирательной реформы в Екатеринбурге стала неожиданностью для представляющих интересы мэрии кандидатов в депутаты гордумы. С осени прошлого года администрация города убеждала их, что выборы будут проходить по 26 одномандатным округам (еще 10 мандатов предполагалось отдать списочникам). Для каждой территории был согласован свой выдвиженец. Представителям мэрской команды была выдана схема нарезки границ округов, в рамках которой они начали работу с избирателями.

Утром 22 марта выяснилось, что предложенные изменения не были согласованы и от внесения соответствующего законопроекта было решено отказаться. Это значит, что кампания пройдет по действующим правилам — в 16 одномандатных округах (еще 16 мандатов получат списочники). Для будущих кандидатов это грозит двумя серьезными последствиями.

Участникам кампании придется потратить порядка 10 миллионов рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первое — общее удорожание кампании. Представители команд нескольких промэрских кандидатов сообщили «URA.RU», что они планировали потратить на агитацию, оплату труда агитаторов и другие цели не более 4-5 миллионов рублей. В связи с увеличением площади округов эта сумма вырастет в два раза. Для некоторых участников кампании удорожание станет критическим и заставит отказаться от претензий на мандат. В частности, по неофициальным данным, может задуматься над дальнейшей борьбой за переизбрание действующий депутат Игорь Плаксин, испытывающий сложности в бизнесе.

Второе — уменьшение числа кандидатов. Администрации Екатеринбурга придется отказаться от восьми выдвиженцев, которым ранее были гарантированы поддержка и продвижение в их округах. Некоторые из них возглавят территориальные списки «Единой России». Но в ряде случаев подобная рокировка станет невозможной.

Собеседники агентства подчеркивают, что списки «лишних» кандидатов будут составляться в ближайшие дни по итогам тяжелых переговоров. Ожидается, что в Октябрьском районе «черная метка» достанется главному инженеру БЦ «Высоцкий» Виктору Сомикову. Он проявил гораздо меньшую активность, чем другие представители промэрского пула — директор ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктор Карташев и директор ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павел Пустозеров. Помимо этого, два последних выдвиженца более зависимы от мэрии, что гарантирует их лояльность от городских властей.

Владимир Смирнов останется в промэрском пуле кандидатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Орджоникидзевском районе ставку сделают на действующего депутата Владимира Смирнова, директора ЗАО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания» Александра Найданова и гендиректора близкого к мэрии ЗАО «Архитектурно-строительный центр Правобережный» Дмитрия Естехина.

Наиболее тяжелый выбор предстоит руководителям мэрии в Чкаловском районе, где мэрский пул представляют действующие депутаты гордумы Юрий Дозорец, Дмитрий Сергин и Игорь Плаксин, а также бизнесмен Сергей Зайков. Городским властям и здесь будет проще всего отказаться от новичка Зайкова в пользу проверенных годами кандидатов.

В остальных округах пока царит непонимание. По неофициальным данным,

потенциальные кандидаты остановят в них работу как минимум на неделю до завершения политических и финансовых консультаций.

Схожие, но менее выраженные проблемы придется решать оппозиционерам. В первую очередь — региональному отделению «Справедливой России», представители которого пообещали выдвижение в некоторых округах своим спонсорам. Остальные команды пока не завершили формирование пулов кандидатов, поэтому, не испытают серьезных затруднений.