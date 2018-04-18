«Ты че, попутал?». Как разговаривать с автохамами, даже если они VIP

15:58 18 апреля 2018 0

Сильные мира сего очень часто становятся инициаторами дорожных конфликтов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Разборки на дорогах в России происходят с пугающей регулярностью. Зачастую в них фигурируют высокопоставленные чиновники, силовики и даже представители церкви. Автомобильные эксперты, юристы и психиатры по просьбе «URA.RU» выработали ряд рекомендаций, которые позволят избежать дорожного конфликта, либо минимизировать его последствия.

Конфликт на дороге может вызвать любая мелочь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Так, накануне в Подмосковье водитель «Оки» снял на видео дорожные разборки с капитаном Росгвардии, который потребовал отдать ему водительское удостоверение. На кадрах видно, как мужчина в форме подходит к водителю малолитражки и со словами «Ты че, попутал?» требует показать документы. После этого он, судя по всему, отбирает у оппонента телефон — запись восстанавливается только в самом конце разговора. Однако водитель все же успел запечатлеть машину ретивого силовика: он ехал на Toyota Land Cruiser Prado стоимостью более двух миллионов рублей. Правоохранитель напал на мужчину, который якобы не уступил ему дорогу. Специалисты рассказали, что делать, если вы оказались в подобной ситуации.

Прежде всего, надо попытаться избежать возникновения начала конфликтной ситуации, советует автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. «Если вы едете в пробке, то никогда не смотрите на машины в соседних рядах, не разглядывайте других водителей или их пассажиров. Не давайте повода для агрессии. Смотрите исключительно прямо перед собой», — рекомендует «URA.RU» Субботин.

Если вам судорожно мигает водитель сзади — лучше пропустите его. Вероятно он неадекватен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В случае, если вы двигаетесь в левом ряду, а сзади вас догоняет автомобиль и интенсивно мигает фарами, пытаясь вытеснить с полосы, лучше уступите и перестройтесь, говорит собеседник «URA.RU». «Многие не любят этого делать, особенно мужчинам не нравится уступать в подобных ситуациях. Но лучше уйти и не провоцировать водителя — как правило, такое поведение на дороге демонстрируют неуравновешенные автомобилисты», — говорит Субботин.

По его словам, следует обращать внимание и на автомобиль потенциального агрессора: «Замечено, что чаще всего инициаторами конфликтов выступают владельцы крупных внедорожников. Это и понятно — когда садишься за руль мощной и солидной машины, во многом меняется психология. Некоторые начинают считать, что их все обязаны пропускать. Я бы вообще перед продажей таких машин просил у покупателей отдельную медицинскую справку.

Психически нестабильные люди очень часто пытаются самоутвердиться за счет больших машин».

Если же конфликта избежать не удалось, то необходимо принять все возможные меры для того, чтобы минимизировать его последствия, пояснил «URA.RU» доктор медицинских наук, психиатр, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов.

Люди с большими машинами чаще склонны к агрессии на дороге Фото: Michael Bray Schwab/Flickr.com © URA.RU

«Наверняка многие оказывались в такой ситуации: вас подрезали, к машине бежит разъяренный водитель явно не для того, чтобы поговорить о погоде. В таком случае необходимо заблокировать все двери и опустить стекло на такой уровень, чтобы не пролезла рука нападающего. Я бы не стал полностью закрывать окно для того, чтобы слышать собеседника. Если вы все закроете, он будет еще больше психовать и наверняка начнет пинать машину и пытаться разбить стекла», — говорит эксперт. Виноградов рекомендует не грубить агрессору, даже если тот неправ, разговаривать с ним максимально спокойно. В том случае, если он не успокаивается и начинает бить вашу машину, необходимо вызывать полицию.

По мнению собеседника агентства, многих ссор на дороге можно избежать очень просто — для этого достаточно просто мигнуть «аварийкой» в знак извинений: «Бывает такое, что вы допустили какой-то некрасивый маневр, создав помеху. В таком случае нажмите на кнопку, мигните, наверняка человек, который секунду назад возмущался, уже не захочет продолжения конфликта. Это на самом деле просто, но позволяет избежать многих проблем».

Записывайте конфликт на регистратор — вам будет легче потом доказывать свою правоту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат Петр Домбровицкий в разговоре с «URA.RU» напомнил — все конфликтные ситуации необходимо фиксировать либо на установленный в автомобиле видеорегистратор, либо на камеру своего мобильного телефона. «Таким образом, вы собираете доказательную базу. В случае дальнейших разбирательств с полицией или в суде эта запись очень вам поможет. Кроме того, попробуйте записать телефонные номера свидетелей инцидента — это могут быть другие водители или прохожие», — советует юрист. По его мнению, если конфликт все же перерос в потасовку, необходимо всяческие привлекать к себе внимание: «Кричите, размахивайте руками, жмите на клаксон своего автомобиля. Надо делать все, чтобы вас заметили».