Свердловское Заксобрание в 2021 году поделят на четверых

Выборы в заксобрание — снова в фокусе внимания свердловских политиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области стартовала подготовка к выборам нового состава заксобрания. Само голосование состоится в сентябре 2021 года. Однако первые переговоры о составлении будущих пулов кандидатов в депутаты ведутся уже в эти дни.

Как сообщил «URA.RU» известный свердловский политик, предварительные заявки от претендентов на мандаты поступают в несколько центров влияния. Свои наметки нового созыва регионального парламента делает заместитель губернатора по внутренней политике Сергей Бидонько. Проводят ревизию своих рядов руководители УГМК и некоторых других промышленных структур. Есть вероятность, что свою колонну кандидатов поведут на выборы по согласованию с областной властью екатеринбургские бизнесмены, взявшие в 2017 году большинство мест в думе Екатеринбурга. Не исключают эксперты и попытки реванша со стороны команды бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Корреспондент «URA.RU» опросил ряд политических экспертов и выяснил, у кого из действующих депутатов больше всего шансов потерять мандаты и кто их может заменить.

Олег Исаков — один из претендентов на вылет из заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под ударом окажется депутат от округа №1 Олег Исаков. Он работает на протестной территории, в которую входят Алапаевск, Артемовский, Туринск и Махнево. Представители местной элиты жалуются на отстраненность Исакова от проблем территории. Олегу Исакову противостоит команда главы Алапаевска Сайгида Билалова. Они оба имеют финансовый и административный ресурсы. Однако Исаков в меньшей степени мотивирован на борьбу, чем соперник. На выборах 2016 года он неоднократно говорил, что участвует в кампании по просьбе сверху. Билалов активен во всех политических процессах, заручается поддержкой глав соседних территорий.

Если Билалов потеряет пост мэра, то лично примет участие в выборах в заксобрание и с большей степенью вероятности, чем соперник, получит мандат. Если Билалов останется в 2021 году мэром, то он может поддержать действующего депутата Кирилла Некрасова. Но для этого последнему будет необходимо перейти из ЛДПР в «Единую Россию».

Тяжело будет сохранить мандат депутату от Асбестовского округа №2 Владимиру Власову, ставшему вице-спикером. На выборах в 2016 году он выиграл у лидера асбестовской оппозиции — депутата-коммуниста городской думы Натальи Крыловой несколько десятков голосов. Эта дуэль продолжится в 2021 году. В противостояние двух политиков может вмешаться УГМК. Руководство медного холдинга в состоянии выдвинуть своего сильного кандидата, получив поддержку области и обеспечив его деньгами.

Илье Гаффнеру придется сразиться с Вячеславом Вегнером Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нет гарантий на переизбрание у действующего депутата заксобрания по округу №3 Ильи Гаффнера. В ходе предстоящей кампании ему будет противостоять действующий парламентарий Вячеслав Вегнер. В их борьбу может вмешаться бизнесмен Олег Гусев. Последний имеет опыт политической борьбы и выстроил отношения с областным руководством. Например, заместитель губернатора по внутренней политике Сергей Бидонько живет в коттеджном поселке «Дубрава», построенном фирмами Гусева.

В Богдановическом округе №4 намерена в очередной раз выдвигаться председатель заксобрания Людмила Бабушкина. Ее победу может затруднить вступление в кампанию бизнесмена Сергея Майзеля, владеющего в округе несколькими сельскохозяйственными предприятиями.

По неофициальным данным, Майзель пытается убедить главу региона Евгения Куйвашева, чтобы тот открыл дорогу к руководящим постам новым лицам. Например, ему самому.

В Верхнепышминском округе №5 в 2016 году мандат получил бывший свердловский вице-премьер Вячеслав Брозовский. На следующих выборах в ход кампании, с большой долей вероятност, вмешается руководство УГМК, которому выгодно отдать мандат одному из своих представителей.

Анатолий Никифоров стоит перед сложным выбором Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во всех округах Екатеринбурга кандидатуры от «Единой России» в 2016 году подбирались в условиях политического перемирия между губернатором и его первым заместителем Владимиром Тунгусовым. Команда последнего сегодня жаждет реванша. Из-за этого в сложной ситуации окажется депутат по Верх-Исетскому округу №6 Анатолий Никифоров. С одной стороны, он, как влиятельный единоросс, должен выдвинуться от партии власти, с другой — имеет обязательства перед Тунгусовым. Вероятным вариантом для Никифорова станет отказ от участия в кампании и передача округа своему компаньону — вице-спикеру думы Екатеринбурга Виктору Тестову, который тяготеет к команде губернатора. Конкуренцию им могут составить депутат думы Екатеринбурга Ира Овчинникова и руководитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов.

Практически неизбежен уход из заксобрания депутата по Железнодорожному округу №7 Валентина Лаппо — он активный член команды бывшего-вице-губернатора Владимира Тунгусова. Областная власть не поддержит Лаппо на выборах, избраться самостоятельно ему не позволит низкий личный рейтинг. Более того, Лаппо наступают на пятки новые политики. В частности, велики шансы на победу у сына депутата Госдумы Андрея Альшевских — Александра Альшевских. Не исключено появление здесь на выборах депутатов думы Екатеринбурга Тимофея Жукова и Александра Колесникова.

У Михаила Клименко довольно сильные позиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кировском округе №8 сильные позиции у действующего депутата Михаила Клименко. У него есть собственные ресурсы, он выстроил отношения с бизнесом и администрацией губернатора. Попытаться отнять мандат у него может депутат думы Екатеринбурга Владимир Крицкий.

Ленинский округ №9 станет одним из наиболее конкурентных. Несмотря на недавнюю отставку с поста директора Екатеринбургского цирка, действующий депутат Анатолий Марческий попробует продлить свои полномочия. Помешать его победе может руководитель КУ «Академический» Николай Смирнягин.

Октябрьский округ №10 один из самых сложных для руководителей Свердловской области. Максимальные шансы на переизбрание в нем имеет действующий депутат Евгений Зяблицев. Он будет допущен до выборов в случае заключения политической сделки с губернаторской командой. На выборах в думу Екатеринбурга Зяблицев сформировал список противостоящих главе региона Евгению Куйвашеву кандидатов, но не смог их выдвинуть от «Российской партии пенсионеров», так как партотделение РПП было распущено. О новых принципах работы с областной властью Зяблицев пока не договорился.

Алексей Вихарев попытается перейти в областной парламент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Орджоникидзевском округе №11 поборются поддержанный губернаторской командой депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов и бывший свердловский парламентарий Нафик Фамиев, входящий в ближайшее окружение Владимира Тунгусова. Здесь же не исключено выдвижение депутата думы Екатеринбурга Алексея Вихарева. «Я человек команды губернатора. Если главой региона будет принято решение о моем выдвижении, я выдвинусь. Но сейчас говорить о выборах, до которых еще больше двух лет, можно только теоретически», — прокомментировал Вихарев.

В Чкаловском округе №12 нет равных действующему депутату, бизнесмену Валерию Савельеву. Однако губернаторской команде еще предстоит уговорить его выдвинуться. В 2016 году это получилось сделать не сразу. В Ирбитском округе № 13 доминирует действующий вице-спикер Виктор Шептий, в Каменском округе №14 — его коллега Виктор Якимов. В Кировградском округе №15 пока не появилось фигуры, способной победить действующего депутата Владимира Никитина.

У Александра Серебренникова немного шансов на сохранение мандата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Краснотурьинском округе №16 обсуждается возможность выдвижения мэра Ивделя Петра Соколюка. Но и у действующего депутата, вице-спикера Анатолия Сухова, есть все шансы для продолжения карьеры. Областную власть в целом устраивает работа депутата от Красноуральского округа №17 Сергея Никонова. Но замену ему может предложить УГМК, предприятия которой представлены на данной территории.

Округа №18-№22 с большой долей вероятности сохранят своих кандидатов, которые работают с промышленными предприятиями или являются их руководителями (это Альберт Абзалов, Владимир Рощупкин, Вячеслав Погудин, Алексей Кушнарев и Алексей Дронов). В Ревдинском округе №23 нового депутата, вероятней всего, выдвинет УГМК. У действующего парламентария Александра Серебренникова серьезные проблемы в бизнесе.

В Серовском округе №24 есть все шансы сохраниться у действующего депутата, нового руководителя свердловского исполкома «ЕР» Дмитрия Жукова. В округе №25 есть все шансы получить мандат для представителя УГМК. Действующий депутат Андрей Гориславцев был избран при поддержке команды Владимира Тунгусова и почти не проявил себя в действующем составе парламента.

Политтехнолог Александр Пирогов не взялся предположить, пойдут ли представители бизнеса, взявшие под контроль в 2017 году думу Екатеринбурга, и другие сегодняшние потенциальные кандидаты на выборы в Заксобрание: «До 2021 года может столько воды утечь, что может смыть многих сильных сегодня политиков и усилить пока неизвестных».