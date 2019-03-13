12 марта 2019

Свердловское Заксобрание в 2021 году поделят на четверых

Кто уже готовится к новым выборам. Мы проверили каждый округ!

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 14:00
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Дом на Тургенева и Декоративные инсталляции на Октябрьской площади. Екатеринбург, заксобрание, законодательно собрание со, город екатеринбург, инсталляции, декорация, скульптуры из веток, здание заксо
Выборы в заксобрание — снова в фокусе внимания свердловских политиковФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области стартовала подготовка к выборам нового состава заксобрания. Само голосование состоится в сентябре 2021 года. Однако первые переговоры о составлении будущих пулов кандидатов в депутаты ведутся уже в эти дни.

Как сообщил «URA.RU» известный свердловский политик, предварительные заявки от претендентов на мандаты поступают в несколько центров влияния. Свои наметки нового созыва регионального парламента делает заместитель губернатора по внутренней политике Сергей Бидонько. Проводят ревизию своих рядов руководители УГМК и некоторых других промышленных структур. Есть вероятность, что свою колонну кандидатов поведут на выборы по согласованию с областной властью екатеринбургские бизнесмены, взявшие в 2017 году большинство мест в думе Екатеринбурга. Не исключают эксперты и попытки реванша со стороны команды бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Корреспондент «URA.RU» опросил ряд политических экспертов и выяснил, у кого из действующих депутатов больше всего шансов потерять мандаты и кто их может заменить.

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, исаков олег
Олег Исаков — один из претендентов на вылет из заксобрания
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под ударом окажется депутат от округа №1 Олег Исаков. Он работает на протестной территории, в которую входят Алапаевск, Артемовский, Туринск и Махнево. Представители местной элиты жалуются на отстраненность Исакова от проблем территории. Олегу Исакову противостоит команда главы Алапаевска Сайгида Билалова. Они оба имеют финансовый и административный ресурсы. Однако Исаков в меньшей степени мотивирован на борьбу, чем соперник. На выборах 2016 года он неоднократно говорил, что участвует в кампании по просьбе сверху. Билалов активен во всех политических процессах, заручается поддержкой глав соседних территорий.

Если Билалов потеряет пост мэра, то лично примет участие в выборах в заксобрание и с большей степенью вероятности, чем соперник, получит мандат. Если Билалов останется в 2021 году мэром, то он может поддержать действующего депутата Кирилла Некрасова. Но для этого последнему будет необходимо перейти из ЛДПР в «Единую Россию».

Тяжело будет сохранить мандат депутату от Асбестовского округа №2 Владимиру Власову, ставшему вице-спикером. На выборах в 2016 году он выиграл у лидера асбестовской оппозиции — депутата-коммуниста городской думы Натальи Крыловой несколько десятков голосов. Эта дуэль продолжится в 2021 году. В противостояние двух политиков может вмешаться УГМК. Руководство медного холдинга в состоянии выдвинуть своего сильного кандидата, получив поддержку области и обеспечив его деньгами.

Уход Гаффнера с поста главы по СХ. Екатеринбург, гаффнер илья, вегнер вячеслав
Илье Гаффнеру придется сразиться с Вячеславом Вегнером
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нет гарантий на переизбрание у действующего депутата заксобрания по округу №3 Ильи Гаффнера. В ходе предстоящей кампании ему будет противостоять действующий парламентарий Вячеслав Вегнер. В их борьбу может вмешаться бизнесмен Олег Гусев. Последний имеет опыт политической борьбы и выстроил отношения с областным руководством. Например, заместитель губернатора по внутренней политике Сергей Бидонько живет в коттеджном поселке «Дубрава», построенном фирмами Гусева.

В Богдановическом округе №4 намерена в очередной раз выдвигаться председатель заксобрания Людмила Бабушкина. Ее победу может затруднить вступление в кампанию бизнесмена Сергея Майзеля, владеющего в округе несколькими сельскохозяйственными предприятиями.

По неофициальным данным, Майзель пытается убедить главу региона Евгения Куйвашева, чтобы тот открыл дорогу к руководящим постам новым лицам. Например, ему самому.

В Верхнепышминском округе №5 в 2016 году мандат получил бывший свердловский вице-премьер Вячеслав Брозовский. На следующих выборах в ход кампании, с большой долей вероятност, вмешается руководство УГМК, которому выгодно отдать мандат одному из своих представителей.

Первое заседание весенней сессии Законодательного Собрания Свердловской области 2017 года. Екатеринбург, никифоров анатолий
Анатолий Никифоров стоит перед сложным выбором
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во всех округах Екатеринбурга кандидатуры от «Единой России» в 2016 году подбирались в условиях политического перемирия между губернатором и его первым заместителем Владимиром Тунгусовым. Команда последнего сегодня жаждет реванша. Из-за этого в сложной ситуации окажется депутат по Верх-Исетскому округу №6 Анатолий Никифоров. С одной стороны, он, как влиятельный единоросс, должен выдвинуться от партии власти, с другой — имеет обязательства перед Тунгусовым. Вероятным вариантом для Никифорова станет отказ от участия в кампании и передача округа своему компаньону — вице-спикеру думы Екатеринбурга Виктору Тестову, который тяготеет к команде губернатора. Конкуренцию им могут составить депутат думы Екатеринбурга Ира Овчинникова и руководитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов.

Практически неизбежен уход из заксобрания депутата по Железнодорожному округу №7 Валентина Лаппо — он активный член команды бывшего-вице-губернатора Владимира Тунгусова. Областная власть не поддержит Лаппо на выборах, избраться самостоятельно ему не позволит низкий личный рейтинг. Более того, Лаппо наступают на пятки новые политики. В частности, велики шансы на победу у сына депутата Госдумы Андрея Альшевских — Александра Альшевских. Не исключено появление здесь на выборах депутатов думы Екатеринбурга Тимофея Жукова и Александра Колесникова.

Торжественная церемония открытия международной промышленной выставки Иннопром-2018. Екатеринбург , клименко михаил
У Михаила Клименко довольно сильные позиции
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кировском округе №8 сильные позиции у действующего депутата Михаила Клименко. У него есть собственные ресурсы, он выстроил отношения с бизнесом и администрацией губернатора. Попытаться отнять мандат у него может депутат думы Екатеринбурга Владимир Крицкий.

Ленинский округ №9 станет одним из наиболее конкурентных. Несмотря на недавнюю отставку с поста директора Екатеринбургского цирка, действующий депутат Анатолий Марческий попробует продлить свои полномочия. Помешать его победе может руководитель КУ «Академический» Николай Смирнягин.

Октябрьский округ №10 один из самых сложных для руководителей Свердловской области. Максимальные шансы на переизбрание в нем имеет действующий депутат Евгений Зяблицев. Он будет допущен до выборов в случае заключения политической сделки с губернаторской командой. На выборах в думу Екатеринбурга Зяблицев сформировал список противостоящих главе региона Евгению Куйвашеву кандидатов, но не смог их выдвинуть от «Российской партии пенсионеров», так как партотделение РПП было распущено. О новых принципах работы с областной властью Зяблицев пока не договорился.

Внеочередная консультация депутатов ЕГД по вопросу повышения заработной платы мэру города и его заместителям. Екатеринбург, вихарев алексей
Алексей Вихарев попытается перейти в областной парламент
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Орджоникидзевском округе №11 поборются поддержанный губернаторской командой депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов и бывший свердловский парламентарий Нафик Фамиев, входящий в ближайшее окружение Владимира Тунгусова. Здесь же не исключено выдвижение депутата думы Екатеринбурга Алексея Вихарева. «Я человек команды губернатора. Если главой региона будет принято решение о моем выдвижении, я выдвинусь. Но сейчас говорить о выборах, до которых еще больше двух лет, можно только теоретически», — прокомментировал Вихарев.

В Чкаловском округе №12 нет равных действующему депутату, бизнесмену Валерию Савельеву. Однако губернаторской команде еще предстоит уговорить его выдвинуться. В 2016 году это получилось сделать не сразу. В Ирбитском округе № 13 доминирует действующий вице-спикер Виктор Шептий, в Каменском округе №14 — его коллега Виктор Якимов. В Кировградском округе №15 пока не появилось фигуры, способной победить действующего депутата Владимира Никитина.

Президиум политсовета ЕР СО. Екатеринбург, серебренников александр
У Александра Серебренникова немного шансов на сохранение мандата
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Краснотурьинском округе №16 обсуждается возможность выдвижения мэра Ивделя Петра Соколюка. Но и у действующего депутата, вице-спикера Анатолия Сухова, есть все шансы для продолжения карьеры. Областную власть в целом устраивает работа депутата от Красноуральского округа №17 Сергея Никонова. Но замену ему может предложить УГМК, предприятия которой представлены на данной территории.

Округа №18-№22 с большой долей вероятности сохранят своих кандидатов, которые работают с промышленными предприятиями или являются их руководителями (это Альберт Абзалов, Владимир Рощупкин, Вячеслав Погудин, Алексей Кушнарев и Алексей Дронов). В Ревдинском округе №23 нового депутата, вероятней всего, выдвинет УГМК. У действующего парламентария Александра Серебренникова серьезные проблемы в бизнесе.

В Серовском округе №24 есть все шансы сохраниться у действующего депутата, нового руководителя свердловского исполкома «ЕР» Дмитрия Жукова. В округе №25 есть все шансы получить мандат для представителя УГМК. Действующий депутат Андрей Гориславцев был избран при поддержке команды Владимира Тунгусова и почти не проявил себя в действующем составе парламента.

Политтехнолог Александр Пирогов не взялся предположить, пойдут ли представители бизнеса, взявшие под контроль в 2017 году думу Екатеринбурга, и другие сегодняшние потенциальные кандидаты на выборы в Заксобрание: «До 2021 года может столько воды утечь, что может смыть многих сильных сегодня политиков и усилить пока неизвестных».

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