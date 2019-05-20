Пока все заняты храмом, Высокинский изменит выборы в Екатеринбурге

Илья Захаров считается одним из наиболее активных сторонников новой городской власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация и дума Екатеринбурга готовятся к проведению уникальной реформы. На завтрашнем заседании гордумы группа депутатов планирует вынести на обсуждение коллег проект поправки к статье 44 устава Екатеринбурга, позволяющей председателю муниципального избиркома работать на неоплачиваемой основе. Нововведение даст главе комиссии возможность одновременно на законных основаниях занимать пост руководителя аппарата горадминистрации даже во время предвыборных кампаний.

Как сообщил «URA.RU» информированный источник в муниципальном парламенте, новация вводится в интересах действующего председателя избирательной комиссии Екатеринбурга Ильи Захарова.

Вопрос о необходимости должности руководителя аппарата подняли депутаты думы Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впервые инициатива о введении должности руководителя аппарата администрации города прозвучала еще в декабре прошлого года. Выступившая с данным предложением группа депутатов посчитала, что новый чиновник должен взять на себя не только координацию работы подразделений мэрии, но и стать связующим звеном между горадминистрацией и муниципальной думой.

Как в мэрии, так и в гордуме понимали, что новый чиновник будет обладать большими полномочиями и оказывать серьезное влияние на работу двух органов власти. Поэтому к подбору претендентов на пост отнеслись серьезно. Главным кандидатом стал председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.

Как ранее сообщало «URA.RU», именно благодаря Захарову к прошедшим в сентябре 2018 года выборам мэра Екатеринбурга не был допущен Алексей Кожемяко, представлявший интересы заместителя губернатора Владимира Тунгусова (на тот момент главного политического оппонента главы региона Евгения Куйвашева). Будучи членом конкурсной комиссии, Илья Захаров проголосовал против его кандидатуры. По неофициальным данным, за совершенный поступок губернатор Евгений Куйвашев обещал Захарову кадровый рост.

Высокинский не спешил решать вопрос о руководителей аппарата Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Однако глава Екатеринбурга надолго отложил решение вопроса о введении поста руководителя аппарата мэрии. Соответствующее постановление было опубликовано только 26 марта. Проект поправки в устав города о введении должности руководителя аппарата был одобрен на публичных слушаниях еще месяц спустя 29 апреля.

Свердловские политики активно обсуждали версию, что мэр Александр Высокинский вел все это время переговоры о назначении на пост руководителя аппарата администрации города другого человека: «Это чувствовалось в отношениях между главой города и Ильей Захаровым. Они становились все более напряженными».

Еще одной причиной недоверия Высокинского к Илье Захарову могли быть тесные контакты последнего с группой депутатов городской думы, пытающейся оказывать политические влияние на мэра.

Источник из окружения главы города не подтвердил информацию о размолвке мэра с председателем избирательной комиссии. Он подчеркнул, что альтернативы кандидатуре Захарова «не было и нет».

Конкуренция в мэрии может выйти на федеральный уровень Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тем не менее назначение Ильи Захарова, несмотря на политическую поддержку губернаторской команды, не гарантировано. Как сообщил «URA.RU» высокопоставленный депутат городской думы, поправка о совмещении постов главы избиркома и руководителя аппарата мэрии действительно подготовлена, но решение о ее внесении может быть отменено.

«Как в думе, так и в администрации города понимают, что этот шаг сопряжен с серьезными политическими рисками. Думаю, что участники предвыборного процесса не обрадуются, увидев, что избиркомом руководит чиновник из ближайшего окружения мэра», — пояснил собеседник «URA.RU». С ним согласен политтехнолог Александр Пирогов: «Думаю, что это будет скандал федерального уровня».

Если у Захарова не будет возможности совмещать должности, он попадет в тяжелую ситуацию. «Илья Захаров заинтересован в сохранении должности председателя комиссии, так как видит в ней политическую страховку от незапланированного развития ситуации. Станет ли он отказываться от поста председателя ради нового портфеля с не до конца пока ясным функционалом, большой вопрос», — считает свердловский политик.

Дозвониться до Ильи Захарова не удалось.