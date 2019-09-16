Екатеринбург лишили мирового праздника. А могло быть, как на мундиале

Болельщики приехали в Екатеринбург, но не знают, чем занять себя вечером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свердловские власти получили важный сигнал о том, что территория за «Екатеринбург-Экспо» не подходит для проведения Универсиады-2023. Поводом для такого вывода стал чемпионат мира по боксу, который проходит в выставочном центре. Несмотря на масштабы турнир не стал праздником для горожан, как чемпионат мира по футболу в 2018-м. Источники «URA.RU» объясняют: дело в удаленности международного события от центра города. Такая же участь ждет студенческие игры, если они пройдут на Кольцовском тракте.

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге длится вторую неделю. По словам организаторов, этот турнир — самый масштабный в своей истории. За медали бьются 362 спортсмена из 79 стран мира. «Отборочный этап соревнований посетило порядка 15 тысяч зрителей. А нам еще предстоят самые интересные этапы, на которые уже зафиксирован ажиотаж — все билеты проданы. На текущий момент по сравнению с предыдущим чемпионатом мира в Гамбурге посещаемость выше на 40%», — сообщил «URA.RU» руководитель дирекции Чемпионата мира по боксу Евгений Шурманов.

Екатеринбург принимает самый масштабный чемпионат мира по боксу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако большое событие проходит на улицах Екатеринбурга незаметно. В центре не встретить иностранных болельщиков, как это было во время чемпионата мира по футболу год назад.

В 2018-м году главным тусовочным местом всех болельщиков был бар «Американка». Его управляющий Александр Липин в беседе с «URA.RU» признался: «Сейчас мы наблюдаем наплыв болельщиков, гостей города, трафик увеличился на процентов 25. Но отдыхают они гораздо тише, чем во время чемпионата мира по футболу. Сказать, чтобы было что-то сверхнеобычное как в 2018-м, не могу».

Директор по развитию event-агентства «Организатор» Сергей Горшков (в свое время организовывал праздники для металлургических компаний и мэрии Екатеринбурга) считает, что вина за отсутствие праздничного настроения лежит на областных чиновниках, которые не сделали ничего, чтобы горожане и гости прочувствовали важность события.

Болельщикам на чемпионате не хватает хороших мероприятий в центре города Фото: Марина Молдавская © URA.RU

«Посмотрите, как проходят любые крупные мероприятия. Людям надо, чтобы им показали звезду, провели какие-нибудь автограф-сессии. Но где это все? А если бы были хоть какие-нибудь мероприятия, то народ бы сбежался. Конечно, есть вопросы к [директору Центра развития туризма Свердловской области Эльмире] Тукановой и курирующему ее министерству инвестиций региона», — сказал «URA.RU» Горшков.

Другой источник «URA.RU» в PR-среде напомнил, что во время футбольного мундиаля-2018 фанаты смогли самоорганизоваться даже несмотря на унылое промо областных чиновников — установленные палатки на Плотинке пустовали весь чемпионат, пока фанаты веселились на Вайнера. Поэтому проблему нынешнего турнира собеседник агентства видит глубже.

«Дело в том, что чемпионат проходит на «отшибе» города. Гостям и горожанам не только незачем, но и в принципе неудобно идти гулять в центр, поскольку все главные события происходят за пределами города.

«Универсиада» будет проходить в дали от центра города Фото: скрин-шот «Яндекс.Карт»

В итоге, у екатеринбуржцев нет ощущения праздника, а приехавшим туристам приходится проводить время в одиночестве», — поделился своими наблюдениями один из ключевых игроков рынка PR-услуг.

Источник опасается, что похожая ситуация может сложиться с летней Универсиадой-2023, которую планируют провести на болотах за «Екатеринбург-Экспо». Здесь будет построена спортивная деревня, по соседству с новым районом «Новокольцовский» от группы «Синара». Общественность и бизнесмены, заинтересованные в развитии Екатеринбурга, ранее уже озвучивали мысль, что ВИЗ-Правобережный лучше подходит под проведение игр по своей инфраструктуре, доступности и перспективам развития.

Власти рассматривают строительство Универсиады-2023 на болотах за городом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В течении июля-августа промо-группа чемпионата мира по боксу в составе пяти талисманов соревнований посетили более 20 массовых городских событий, включая Всемирный боксерский форум, День молодежи, Фестиваль Ural Music Night, День города… Общий охват аудитории этих мероприятий составил более 200 тысяч человек, — прокомментировал руководитель дирекции Чемпионата мира по боксу Евгений Шурманов. — Что касается расположения арены Екатеринбург-ЭКСПО, на наш взгляд, это лучший вариант. Во-первых, спортсмены и болельщики быстро могут добраться до объекта, дорога занимает не более получаса. У арены большая парковка»

Оперативно получить комментарий у директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой не удалось — она ответила, что занята на мероприятии. Министр инвестиций региона Виктория Казакова не взяла трубку.