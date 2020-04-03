Что значит болеть коронавирусом. Рассказ пациентки из Екатеринбурга

Екатеринбурженка рассказала о том, как болеет коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

33-летняя Анна (имя пациентки по ее просьбе изменено), у которой после поездки в Европу обнаружили коронавирус, находится в инфекционном отделении ГКБ №40 Екатеринбурга. В больнице она удуряется не только лечиться, но и работать — дистанционно. Каково быть одним из первых больных коронавирусом — в ее интервью специально для URA.RU.

— Анна, как у вас проявляется коронавирус? Какие симптомы?

— Редкий грудной кашель и немного заложило нос. Причем, они появились уже в больнице — поначалу ничего не болело, даже красноты в горле не было. Сейчас чувствуется, что болезнь сконцентрировалась где-то в груди, возле легких, и, если честно, это немного пугало. Температуры тоже не было. Потери обоняния (о чем писали многие пациенты на Западе — прим. ред.) я не заметила, правда еда тут не то чтобы сильно ароматная! Сейчас чувствую себя вполне хорошо.

— Какое отношение врачей к вам как к пациентам?

— Врачи следят очень пристально, реагируют на каждый чих — чувствую себя подопытным кроликом. Меня полностью обследовали, взяли все возможные анализы, сделали рентген.

— Чем лечат? Говорят, больным коронавирусом назначают препараты от ВИЧ…

— Назначили только капли в нос и ингаляции.

— Вы вообще уверены, что у вас коронавирус?

Так выглядит палата-бокс в инфекционном корпусе ГКБ-40 ФОТО: пациентка отделения

— Анализ это подтвердил. Думаю, что я перенесла его в очень легкой форме, но это все-таки был он: кашель был специфический, не такой, как при обычной простуде.

— Кто из членов семьи лежит вместе с вами в больнице?

— Муж с сыном, но мы с ними лежим в разных боксах (я отдельно). Мы находимся в одном здании, но я лежу на первом этаже, а ребята на втором. У нас даже вид из окон разный. И у них другой лечащий врач. Общаемся с ними только по телефону.

— Они не подхватили от вас коронавирус?

— У них анализы отрицательные, но домой их не отпускают, так как должны взять повторный анализ через 10 дней после первого. Если вновь придет отрицательный, то скоро выпишут.

— Они рады, что не заразились?

— Муж, наоборот, расстроился: он хотел переболеть вместе со мной, чтобы иммунитет выработался.

— Как отнеслись к известию о том, что у вас коронавирус, родственники, коллеги по работе?

В одной из ординаторских ГКБ №40 Екатеринбурга ФОТО: врачей-инфекционистов ГКБ-40

— Родственники, конечно, переживают, мы созваниваемся. Коллеги поддерживают. Здесь, в больнице, я продолжаю работать — дистанционно. Сразу по прилету мы договорились с работодателем об удаленной работе. А поскольку чувствую я себя хорошо, то и в больнице продолжила работать. Делать тут все равно больше нечего!

— Как вы оказались в больнице? Сами «сдались» или вас нашли?

— По прилету я заполнила анкету со своими данными и отдала сотруднику Роспотребнадзора. Дома позвонила по телефонам, указанным в памятке. На следующий день после прилета я позвонила по телефону, и вскоре ко мне пришли домой, взяли анализ. А через два дня, когда стал известен результат, госпитализировали. Сперва позвонили, предупредили, затем приехали сперва два человека из Роспотребнадзора, взяли еще раз все данные, потом — врачи из скорой помощи. В нашем присутствии обработали квартиру, мы ее закрыли и уехали в больницу.

— Сегодня внимание екатеринбуржцев приковано к ГКБ №40: все переживают за пациентов, понимая, что любой может оказаться на вашем месте. Что бы хотели посоветовать горожанам?

— Реакция людей на эту ситуацию показывают, что страх огромный и уже какой-то иррациональный. Но паника — самый страшный враг. Я бы посоветовала людям включить голову: информации много, разной, но надо относиться к ней здраво. Я согласна, что ситуация очень непростая, но я советую не поддаваться панике и обязательно выполнять рекомендацию — оставаться дома.

— Считаете, что всеобщий карантин оправдан?

— Думаю, что да: сейчас задача не избавиться от болезни, а растянуть заболеваемость во времени, чтобы и медиков, и лекарств хватило всем заболевшим. На самом деле я даже рада, что переболела сейчас, когда еще мало случаев и нет дефицита ни лекарств, ни врачей. Потому что, что будет дальше, никто не знает.