Демограф раскрыл, когда снизится смертность от коронавируса

27 января 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Уровень смертности в России вряд ли вернется к допандемийному уровню, считает Алексей Ракша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Смертность от коронавируса в России пойдет на спад в конце февраля 2022 года. Такое предположение высказал независимый демограф Алексей Ракша. Он отметил, что избыточная смертность от нового штамма COVID-19 «Омикрон» ниже, чем от индийского варианта «Дельта». «По статистике избыточной смертности по провинциям Южно-Африканской Республики — страны, откуда „Омикрон“ пошел по всему миру, — видно, что чем выше была избыточная смертность в „дельта“-волну, тем ниже она при „Омикроне“. Это означает, что у России не такие плохие перспективы. И уже с конца февраля смертность пойдет на спад», — цитирует Алексея Ракшу Lenta.ru. Демограф подчеркнул, что уровень смертности вряд ли вернется к допандемийному. Однако он уточнил, что подобная ситуация наблюдалась в других странах. По словам Ракши, в России примерно 1,04 миллиона избыточных смертей. По данному показателю страна занимает второе место после Индии. На третьем месте — США. Ранее заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России возможен к концу февраля 2022 года. Составить прогноз ему помогла новая математическая модель CIR. Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предположил, что своего пика заболеваемость достигнет только к концу февраля. Однако он подчеркнул, что из-за быстро меняющейся ситуации с COVID-19 сложно давать долгосрочные прогнозы, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Смертность от коронавируса в России пойдет на спад в конце февраля 2022 года. Такое предположение высказал независимый демограф Алексей Ракша. Он отметил, что избыточная смертность от нового штамма COVID-19 «Омикрон» ниже, чем от индийского варианта «Дельта». «По статистике избыточной смертности по провинциям Южно-Африканской Республики — страны, откуда „Омикрон“ пошел по всему миру, — видно, что чем выше была избыточная смертность в „дельта“-волну, тем ниже она при „Омикроне“. Это означает, что у России не такие плохие перспективы. И уже с конца февраля смертность пойдет на спад», — цитирует Алексея Ракшу Lenta.ru. Демограф подчеркнул, что уровень смертности вряд ли вернется к допандемийному. Однако он уточнил, что подобная ситуация наблюдалась в других странах. По словам Ракши, в России примерно 1,04 миллиона избыточных смертей. По данному показателю страна занимает второе место после Индии. На третьем месте — США. Ранее заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России возможен к концу февраля 2022 года. Составить прогноз ему помогла новая математическая модель CIR. Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предположил, что своего пика заболеваемость достигнет только к концу февраля. Однако он подчеркнул, что из-за быстро меняющейся ситуации с COVID-19 сложно давать долгосрочные прогнозы, передает «Национальная служба новостей».