Кто будет отвечать за интеграцию новых регионов ближайшие 3 года

Ответственные за связь россиян и власти получили вводные от президента

03 ноября 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин сравнил происходящее в России сегодня с тем, что было в эпоху Александра Невского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин 3 ноября провел встречу с членами восьмого состава Общественной палаты РФ. Новый состав ОП в первую очередь будет заниматься вопросами поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также работой с новыми регионами. Важной задачей станет патриотическое воспитание молодежи, внимание к культурному коду страны и народному единству, рассказали URA.RU члены Общественной палаты, принимавшие участие во встрече с президентом. Новые функции приобретут и НКО. Встреча с членами Общественной палаты РФ проходит накануне праздника, имеющего большое значение для России — Дня народного единства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин начал встречу с членами Общественной палаты РФ со слов о том, что она проходит накануне праздника, имеющего большое значение для России — Дня народного единства. Глава государства отметил, что этот праздник приурочен к событиям четырехсотлетней давности. По словам президента за это время произошло много событий, в которых единство народа было «ключевой составляющей выхода России на новые рубежи». Погружаясь в историю России, президент отдельно отметил Александра Невского. «Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», — объяснил президент. Путин рассказал, что подобное происходит и в наши дни. «Мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе помогая это сделать нашим братьям и сестрам в Донбассе и Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», — подчеркнул глава государства. Путин назвал работу по помощи бойцам СВО и их семьям «чрезвычайно важной» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Владимир Путин поблагодарил всех членов Общественной палаты за проделанную работу. «Я знаю, что многие из вас находятся под санкциями — это знак, что противник оценивает то, что вы делаете для России», — отметил глава государства. Отдельно президент сказал спасибо за работу членов палаты с фондом «Защитники Отечества». «Это чрезвычайно важная сфера деятельности для того, чтобы подчеркнуть, с каким глубоким уважением мы относимся к людям, которые не боятся действовать в крайне тяжелых и сложных условиях военной обстановки, рискуют своей жизнью, здоровьем для интересов России», — сказал Путин. Далее президент перешел к обсуждению ключевых вопросов с членами Общественной палаты. В частности были затронуты темы межнационального и межрегионального согласия, СВО, развитие образовательных и культурных платформ, а также демографии. Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна Фото: Георгий Бергал © URA.RU В разговоре с муфтием Централизованной религиозной организации «Духовное собрание мусульман России» Кргановым Альбиром президент рассказал про строительство в РФ мечетей, храмов и синагог. «Восемь тысяч мечетей по всей стране. Когда я со своими друзьями и коллегами разговариваю из арабских стран, они не верят этим цифрам», — сказал Путин. По его словам, строительство религиозных учреждений продолжится для всех традиционных конфессий, так как Россия — страна объединяющая множество наций и культур. Говоря о недавних событиях в Махачкале, президент выразил свое удивление позицией «заокеанских деятелей». «Они вроде как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Это говорит о том, что на самом деле они преследуют свои собственные интересы, а не интересы каких-то народов и стран. В данном случае интерес борьбы с Россией и раскачки РФ изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо», — подчеркнул глава государства. В ходе беседы были подняты вопросы интеграции новых регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе беседы были подняты вопросы интеграции новых регионов. Поэт Анна Ревякина, член Общественной палаты РФ от Донецкой Народной Республики, заявила, что Донбасс ждет блестящее будущее в составе России. Другой член ОП РФ Максим Григорьев в разговоре с президентом сообщил, что подписал контракт с добровольческим отрядом «БАРС» и в День народного единства, 4 ноября отправится в зону СВО. В ответ Путин посоветовал Григорьеву пройти «правильную, хорошую» боевую подготовку. Особое внимание было уделено вопросам демографии, в частности теме абортов Фото: Илья Московец © URA.RU В завершение встречи исполнительный директор «Всероссийского хорового общества», многодетный отец Павел Пожигайло поднял тему демографии, указав на проблему с продажей препаратов для прерывания беременности. Представитель общественной палаты предложил главе государства создать стратегию по безопасности демографии, для повышения рождаемости. «Проблема с абортами острая. Вопрос, что с этим делать? Запрещать продавать препараты, или улучшать социально экономическое положение в стране, повышать уровень зарплат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья» — указал на возможные решения Путин. Новый список членов Общественной палаты Путин утвердил в апреле 2023 года Фото: kremlin.ru «Президентский список » из 40 новых членов Общественной палаты РФ был утвержден в апреле 2023 года. Впервые в нее вошли писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев, глава представительства Буддийской традиционной Сангхи в Москве Дид Хамбо Лама Дашинима Содномдоржиев, заместитель главного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов и скрипач Петр Лундстрем. Состав утверждается на три года. Главными задачами работы нового состава Общественной палаты РФ станут вопросы, связанные со спецоперацией, бойцами и членами их семей. Также внимание будет уделяться молодежной политике и сохранению исторической памяти, рассказали URA.RU члены ОП РФ с места событий. Новый формат приобретет и работа по поддержке некоммерческих организаций (НКО), которые должны стать активными участниками всех процессов, пояснила первый заместитель председателя комиссии по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова. «В новом составе одной из ключевых линий должно быть то, что и граждане нашей страны, и некоммерческие организации — это активные участники всех процессов. И сегодня президент не случайно обратил внимание на то, что НКО должны осуществлять контроль работы государственной системы. Это другой подход к НКО. Особое внимание будет уделяться воспитанию молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Но, несомненно, внимание нового состава будет обращено и на воспитание молодежи, добровольчества, патриотическое воспитание», — уточнила Родионова. Среди главных задач работы первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП Максим Григорьев отмечает проблемы, связанные с СВО. «Упор в работе общественной палаты, конечно, будет делаться на очень важную тематику, связанную с СВО. Это вопрос помощи бойцам, в том числе пострадавшим, тем, кто получил ранение, помощи семьям тех, кто воюет», — говорит Григорьев. Важная тема — работа трибунала по преступлениям украинских неонацистов Фото: Официальный портал Киева Важной тематикой Григорьев считает и работу международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. «У нас участвуют представители гражданского общества более 30 стран мира. И мы фиксируем в районах боевых действий преступления украинских неонацистов», — подчеркивает Григорьев. Поддержка героев, которые возвращаются с СВО — приоритет для Общественной палаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU С тем, что основной упор будет делаться на проблемы, связанные с СВО, соглашается и зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП Евгений Мартынов. «У нас приоритет номер один — поддержка героев, которые возвращаются с СВО, помощь их семьям, женам и детям, которые здесь находятся. Это и медицинская помощь, и социальная. Для наших героев, бойцов, которые возвращаются, это максимально быстрая интеграция обратно в общество через психологическую поддержку. Как вы знаете, для этого есть фонд „Защитники Отечества“ и Комитет семей Воинов Отечества», — подчеркнул Мартынов. Общественной палате нужно будет четкое реагирование на медиа-угрозы Фото: Анна Майорова © URA.RU По словам собеседника агентства, тема общественного контроля — здравоохранение, ЖКХ, транспорт — также всегда в приоритете, так как это основное предназначение общественной палаты. «Помимо этого важная задача — очень четкое реагирование на различные медиа-угрозы. То есть нам нужно следить за тем, что происходит в медийном пространстве, потому что это большая сила», — подытожил Мартынов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин 3 ноября провел встречу с членами восьмого состава Общественной палаты РФ. Новый состав ОП в первую очередь будет заниматься вопросами поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также работой с новыми регионами. Важной задачей станет патриотическое воспитание молодежи, внимание к культурному коду страны и народному единству, рассказали URA.RU члены Общественной палаты, принимавшие участие во встрече с президентом. Новые функции приобретут и НКО. Владимир Путин начал встречу с членами Общественной палаты РФ со слов о том, что она проходит накануне праздника, имеющего большое значение для России — Дня народного единства. Глава государства отметил, что этот праздник приурочен к событиям четырехсотлетней давности. По словам президента за это время произошло много событий, в которых единство народа было «ключевой составляющей выхода России на новые рубежи». Погружаясь в историю России, президент отдельно отметил Александра Невского. «Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», — объяснил президент. Владимир Путин поблагодарил всех членов Общественной палаты за проделанную работу. «Я знаю, что многие из вас находятся под санкциями — это знак, что противник оценивает то, что вы делаете для России», — отметил глава государства. Отдельно президент сказал спасибо за работу членов палаты с фондом «Защитники Отечества». «Это чрезвычайно важная сфера деятельности для того, чтобы подчеркнуть, с каким глубоким уважением мы относимся к людям, которые не боятся действовать в крайне тяжелых и сложных условиях военной обстановки, рискуют своей жизнью, здоровьем для интересов России», — сказал Путин. Далее президент перешел к обсуждению ключевых вопросов с членами Общественной палаты. В частности были затронуты темы межнационального и межрегионального согласия, СВО, развитие образовательных и культурных платформ, а также демографии. В разговоре с муфтием Централизованной религиозной организации «Духовное собрание мусульман России» Кргановым Альбиром президент рассказал про строительство в РФ мечетей, храмов и синагог. «Восемь тысяч мечетей по всей стране. Когда я со своими друзьями и коллегами разговариваю из арабских стран, они не верят этим цифрам», — сказал Путин. По его словам, строительство религиозных учреждений продолжится для всех традиционных конфессий, так как Россия — страна объединяющая множество наций и культур. Говоря о недавних событиях в Махачкале, президент выразил свое удивление позицией «заокеанских деятелей». В ходе беседы были подняты вопросы интеграции новых регионов. Поэт Анна Ревякина, член Общественной палаты РФ от Донецкой Народной Республики, заявила, что Донбасс ждет блестящее будущее в составе России. Другой член ОП РФ Максим Григорьев в разговоре с президентом сообщил, что подписал контракт с добровольческим отрядом «БАРС» и в День народного единства, 4 ноября отправится в зону СВО. В ответ Путин посоветовал Григорьеву пройти «правильную, хорошую» боевую подготовку. В завершение встречи исполнительный директор «Всероссийского хорового общества», многодетный отец Павел Пожигайло поднял тему демографии, указав на проблему с продажей препаратов для прерывания беременности. Представитель общественной палаты предложил главе государства создать стратегию по безопасности демографии, для повышения рождаемости. «Проблема с абортами острая. Вопрос, что с этим делать? Запрещать продавать препараты, или улучшать социально экономическое положение в стране, повышать уровень зарплат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья» — указал на возможные решения Путин. «Президентский список » из 40 новых членов Общественной палаты РФ был утвержден в апреле 2023 года. Впервые в нее вошли писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев, глава представительства Буддийской традиционной Сангхи в Москве Дид Хамбо Лама Дашинима Содномдоржиев, заместитель главного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов и скрипач Петр Лундстрем. Состав утверждается на три года. Главными задачами работы нового состава Общественной палаты РФ станут вопросы, связанные со спецоперацией, бойцами и членами их семей. Также внимание будет уделяться молодежной политике и сохранению исторической памяти, рассказали URA.RU члены ОП РФ с места событий. Новый формат приобретет и работа по поддержке некоммерческих организаций (НКО), которые должны стать активными участниками всех процессов, пояснила первый заместитель председателя комиссии по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова. Но, несомненно, внимание нового состава будет обращено и на воспитание молодежи, добровольчества, патриотическое воспитание», — уточнила Родионова. Среди главных задач работы первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП Максим Григорьев отмечает проблемы, связанные с СВО. Важной тематикой Григорьев считает и работу международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. «У нас участвуют представители гражданского общества более 30 стран мира. И мы фиксируем в районах боевых действий преступления украинских неонацистов», — подчеркивает Григорьев. С тем, что основной упор будет делаться на проблемы, связанные с СВО, соглашается и зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП Евгений Мартынов. «У нас приоритет номер один — поддержка героев, которые возвращаются с СВО, помощь их семьям, женам и детям, которые здесь находятся. Это и медицинская помощь, и социальная. Для наших героев, бойцов, которые возвращаются, это максимально быстрая интеграция обратно в общество через психологическую поддержку. Как вы знаете, для этого есть фонд „Защитники Отечества“ и Комитет семей Воинов Отечества», — подчеркнул Мартынов. По словам собеседника агентства, тема общественного контроля — здравоохранение, ЖКХ, транспорт — также всегда в приоритете, так как это основное предназначение общественной палаты. То есть нам нужно следить за тем, что происходит в медийном пространстве, потому что это большая сила», — подытожил Мартынов.