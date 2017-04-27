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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:45  26 апреля 2017 3

Ким Кардашьян разревелась из-за того, что фанаты заметили на ее попе целлюлит. ФОТО

Открытая лицензия 09.06.2015. Ким Кардашьян., кардашьян ким
Кардашьян стала объектом ненависти своих поклонниковФото: Toglenn/Wikipedia

Американская звезда Ким Кардашьян разрыдалась после того, как увидела шквал негативных комментариев под своими пляжными фото, на которых она изображена без фотошопа. Об этом сообщает издание The Mirror.

«Ким была почти вся в слезах, почти рыдала из-за того, какими садистами могут быть люди», — цитирует Life.ru слова близкого к Кардашьян источника.

Поклонники фотомодели пришли в ужас от фигуры Кардашьян на фото, которые были сделаны в ходе ее отпуска на курорте в Мексике. Многие фанаты заявили, что разочаровались в Кардашьян после публикации, поскольку образ ее идеальной фигуры оказался разрушен, напоминает Nation News.

Сергей Макеев
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