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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Пермского края
14:46  27 апреля 2017 1

К пермским единороссам нагрянула московская проверка

Заседание политсовета регионального отделения партии
Пермскими единороссами заинтересовалось московское руководствоФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермское отделение «Единой России» проверяют столичные партийцы во главе с сенатором. Как стало известно «URA.RU», интерес ревизоров может быть связан с деталями участия единороссов в прошлогодних выборах в Прикамье.

Источник агентства в партии сообщил, что на этой неделе в пермском отделении «Единой России» началась проверка. Ревизоры приехали из Москвы, их возглавляет член Совета Федерации от Ивановской области Валерий Васильев. Есть версия, что федеральное руководство единороссов интересуется деталями организации выборов в Пермском крае в прошлом году, ведением документации.

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Пермского края Вячеслав Григорьев подтвердил, что в реготделении проходит плановая проверка. В начале недели партийцев действительно посетил член Центральной контрольной комиссии партии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Заседание политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края. Пермь, Вячеслав Григорьев
Вячеслав Григорьев говорит, что проверка вовсе не является внезапной
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Эта проверка носит плановый характер и касается всех реготделений „Единой России“. О ее проведении в нашем регионе мы знали еще в прошлом году. В последний раз подобные мероприятия в пермском региональном отделении проводились больше четырех лет назад. По итогам проверки будет составлен акт, с которым нас ознакомят», — пояснил собеседник. С сенатором Васильевым связаться не удалось.

На сегодняшний день в кулуарах обсуждается, что в связи со сменой губернатора могут начаться масштабные преобразования в региональном отделении партии власти. В пермской «ячейке», помимо секретаря Николая Демкина, значительное влияние сохраняют спикер Заксобрания Валерий Сухих, лидер фракции «Единой России» в парламенте региона Юрий Борисовец, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов и промышленники Армен Гарслян и Александр Бойченко. У групп влияния по-разному складывались отношения с прежним губернатором Виктором Басаргиным. Кто получит усиление с приходом к власти Максима Решетникова — пока непонятно.

Стефан Савелли
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