К пермским единороссам нагрянула московская проверка

14:46 27 апреля 2017 1

Пермскими единороссами заинтересовалось московское руководство Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермское отделение «Единой России» проверяют столичные партийцы во главе с сенатором. Как стало известно «URA.RU», интерес ревизоров может быть связан с деталями участия единороссов в прошлогодних выборах в Прикамье.

Источник агентства в партии сообщил, что на этой неделе в пермском отделении «Единой России» началась проверка. Ревизоры приехали из Москвы, их возглавляет член Совета Федерации от Ивановской области Валерий Васильев. Есть версия, что федеральное руководство единороссов интересуется деталями организации выборов в Пермском крае в прошлом году, ведением документации.

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Пермского края Вячеслав Григорьев подтвердил, что в реготделении проходит плановая проверка. В начале недели партийцев действительно посетил член Центральной контрольной комиссии партии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Вячеслав Григорьев говорит, что проверка вовсе не является внезапной Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Эта проверка носит плановый характер и касается всех реготделений „Единой России“. О ее проведении в нашем регионе мы знали еще в прошлом году. В последний раз подобные мероприятия в пермском региональном отделении проводились больше четырех лет назад. По итогам проверки будет составлен акт, с которым нас ознакомят», — пояснил собеседник. С сенатором Васильевым связаться не удалось.

На сегодняшний день в кулуарах обсуждается, что в связи со сменой губернатора могут начаться масштабные преобразования в региональном отделении партии власти. В пермской «ячейке», помимо секретаря Николая Демкина, значительное влияние сохраняют спикер Заксобрания Валерий Сухих, лидер фракции «Единой России» в парламенте региона Юрий Борисовец, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов и промышленники Армен Гарслян и Александр Бойченко. У групп влияния по-разному складывались отношения с прежним губернатором Виктором Басаргиным. Кто получит усиление с приходом к власти Максима Решетникова — пока непонятно.