09:10 28 апреля 2017 5

Путин и Абэ аккуратны в вопросах Курил Фото: пресс-служба администрации президента

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сменил тактику в вопросе статуса Курильских остров, которые пытается вернуть себе Страна восходящего солнца. Политик решил «брать измором».

«Он в какой-то момент понял, что вернуть острова с наскока, демонстрируя агрессивные любовные отношения с Россией в противовес, между прочим, любым западным санкциям, не получается, — описывает характер встречи президента РФ Владимира Путина и Абэ журналист „Коммерсанта“ Андрей Колесников. — Не на тех напали (в свое время). И он принял решение о длительной осаде. Он будет брать измором. Он согласен даже на хозяйственную деятельность на островах — в конце концов может оказаться, что это вдруг приблизит к цели».

Издание отмечает, что Путин и Абэ «осторожно дрейфовали вокруг Курильской гряды». Российский президент долго говорил на другие темы, не затрагивая мирный договор между странами, говоря в целом о двухсторонних отношениях России и Японии, японских инвестициях в России, совместном возведении газопровода, мирном атоме, масштабном представительстве японских компаний и банковского сектора на экономических форумах в России, оценил участие Японии в качестве партнера на «Иннопроме» в Екатеринбурге и так далее. Вспомнил и о «Русских сезонах» в Стране восходящего солнца и лишь потом заговорил о мирном договоре, вернее, о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах: «Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов».

Впрочем, президент РФ добавил, что Россия обеспечит прямой авиаперелет для доставки бывших японских жителей островов с целью посещения могил их предков. Об этом Абэ говорил во время встречи с Путиным в Нагато, где зачитывал письмо от тех, чьи предки покоятся на Южных Курилах.

«Будем накапливать вначале маленькое сотрудничество и достигнем большого развития в совместной экономической деятельности. За общими усилиями есть мирный договор, к чему стремимся мы с Владимиром, — заявил премьер уже на встрече в России. — Основываясь на соглашении, достигнутом в городе Нагато, усилим эти шаги к окончательной цели!»

«Он имел в виду, что мяч теперь на стороне Владимира Путина, — пишет Колесников. — А мяч-то в ауте».