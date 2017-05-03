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00:45  03 мая 2017 0

Глава Нефтеюганска указал следователям на еще одного потенциального виновного в ДТП с детьми

Правительство ХМАО. 12_11. Ханты-Мансийск., дегтярев сергей
Сергей Дегтярев высказал свое мнение как профессиональный юристФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев прокомментировал итоги расследования ДТП под Ханты-Мансийском, унесшего жизни 12 человек, 10 из которых — дети. Мэр не согласен с отсутствием на скамье подсудимых водителя второго грузового тягача. Об этом Дегтярев заявил в разговоре с «URA.RU».

«Круг лиц достаточно большой. Виновность каждого будет решаться. Я как юрист, как адвокат, скажу: на мой взгляд у водителя второго трала степень ответственности не меньше, чем у хозяина автобуса. Но не мне все-таки оценивать», — прокомментировал расследование для агентства глава Нефтеюганска.

Ранее СКР объявил об окончании расследования причин трагедии. Ханты-Мансийский районный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении сразу четырех человек, которые, по версии следствия, в той или иной степени виновны в произошедшем. Это водитель грузовика Раиль Саитханов, представитель владельца автобуса, в котором перевозили детей, Александр Сидорук, водитель автобуса Марат Зайнуллин и бывший директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова. По версии адвоката потерпевших, в деле еще могут появиться новые фигуранты.

Трагедия произошла 4 октября 2016 года. Автобус, перевозящий юных спортсменов спортшколы «Сибиряк», столкнулся с грузовым тягачом, на котором находился крупногабаритный груз, после чего водитель автобуса потерял управление и столкнулся со вторым грузовым автомобилем. В результате аварии 12 человек погибло, из них 10 — несовершеннолетние, и еще 13 человек получили серьезные травмы.

Игорь Волосин
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