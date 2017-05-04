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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
02:54  04 мая 2017 0

В Калуге прокуратура заинтересовалась роликом с акробатическими трюками в церкви

Здания. Тюмень, прокуратура
Видеозапись в гимнастическими трюками в храме появилась в соцсетиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Прокуратура Калуги начала проверку по факту появления видеоролика, на котором гимнасты выполняют трюки в храме Рождества Пресвятой Богородицы Перемышльского района. Видеозапись появилась в соцсетях.

Как заявили в прокуратуре, действиям лиц, исполняющих трюки, будет дана правовая оценка, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Трюки в церкви уже осудил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Храм — место для молитвы. Внебогослужебное использование храмового пространства, конечно, возможно — для бесед, например, на евангельские темы… Но любую, скажем так, творческую активность на приходе, которая сама по себе может вполне даже приветствоваться, лучше проявлять вне пространства, где совершается литургия», — написал Легойда на своей странице в Facebook.

Видеоролик был опубликован 25 апреля в Facebook. В тексте к нему указано, что он был снят 22 апреля в храме Рождества Пресвятой Богородицы Перемышльского района. В этот день в храме проходил Пасхальный праздник, сообщает ТАСС.

Наталья Володина
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