Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам за помощь ВСУ

Жительница Энергодара получила 14 лет лишения свободы за государственную измену и финансирование ВСУ. Как установил суд, женщина перевела украинским военным почти 7 тысяч рублей, получив перед этим российское гражданство.
«Запорожский областной суд признал гражданку Я. виновной по статье 275 УК РФ („Государственная измена“) и назначил наказание в виде 14 лет колонии с ограничением свободы на год», — сообщили в пресс-службе суда. Сообщение цитирует ТАСС.
По данным следствия, после начала СВО у женщины «сложилось негативное отношение к российским представителям власти и проводимой ими политике». Она просматривала прокурорские telegram-каналы и соцсети, призывающие к финансированию ВСУ.
Несмотря на получение российского гражданства в декабре 2023 года, она перевела через приложение Privat24 шесть платежей украинским волонтерам и военным на общую сумму 2949,96 гривен (около 7000 рублей). В апреле 2025 года ее задержали сотрудники УФСБ по Запорожской области.
Ранее Государственная дума поддержала инициативу о введении пожизненного лишения свободы в качестве наказания за государственную измену. Документ с соответствующими поправками размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
