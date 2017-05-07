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07 мая 2017
06 мая 2017
10:59  07 мая 2017 0

В утечке писем штаба Макрона обвинили российских хакеров

В утечке писем штаба Макрона винят российского хакераФото: Pixabay

В утечке писем штаба Макрона обвинили российских хакеров. По заявлению компании WikiLeaks, в документах девять раз фигурирует имя сотрудника одной из российских компаний.

Как сообщает информагентство Nation News, свои выводы WikiLeaks опубликовала на странице в Твиттере, ясно дав понять, что в утечке писем штаба кандидата в президенты Франции Макрона проглядывает «русский след». Так, в попавших в Сеть документах девять раз всплывает имя некого россиянина, который по одной из версий является сотрудником IT-компании, а по другой — имеет отношение к ФСБ.

О хакерской атаке на предвыборный штаб Макрона стало известно накануне, 6 мая. В Сеть «уплыли» около девяти гигабайт информации штаба кандидата в президенты — сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года. Несмотря на это, эксперты сочли, что утечка уже не сможет повлиять на исход выборов, второй тур которых состоится сегодня, 7 мая.

Евгений Лазарев
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