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Главные новости Челябинской области
13:44  10 мая 2017 2

Суд вынес приговор по делу о «распродаже Таганая»

Пресс-тур по Синегорью Челябинск, златоуст, таганай, уральские горы
Главу Златоуста подставили два распорядителя имущества подрядФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший руководитель Комитета по управлению имуществом администрации Златоуста Андрей Крючко заплатит 50 тысяч рублей штрафа за незаконную распродажу муниципальной земли. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

В 2014 году ООО «Таганайский кордон» получило в аренду участок в 2 тыс. кв. метров в непосредственной близости от нацпарка «Таганай» «для организации отдыха населения». В 2016 году Крючко продал фирме эту землю без процедуры торгов, причем уже с формулировкой «для строительства объектов для организации отдыха населения». Многие златоустовцы сочли, что под стройку были проданы заповедные земли. Дополнительный резонанс дело получило из-за того, что выгодоприобретателем от сделки в городе считают бывшего замминистра промышленности области Валерия Кортушова. Собственно, в мэрии города этого тоже отрицать не стали.

Громкому делу предшествовал другой земельный скандал: предшественник Крючко Андрей Чесноков продал участок площадью 6 тыс. кв. метров за пять копеек. Это дело главе Златоуста Вячеславу Жилину в правительстве региона припоминают до сих пор. Впрочем, Чеснокова перещеголяла коллега из ХМАО — и по площади, и по цене. Огромный участок земли чиновница оценила в 1 копейку.

Владимир Васин
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