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11 мая 2017
10:37  11 мая 2017 0

Глава КНР посетит Россию в начале июля

ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, флаг россии, кнр, китай
Двустороннее общение будет происходить на протяжении всего годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благодаря послу РФ в КНР Андрею Денисову стало известно, что председатель Китайской народной республики прибудет в Россию в начале июля с официальным визитом.

Общение между лидерами наших стран будет продолжаться на протяжении всего года. В сентябре пройдет саммит БРИКС в китайском Сямень. После этого Владимир Путин и Си Цзиньпин смогут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, сообщает телеканал 360.

Первая встреча Владимира Путина и Си Цзиньньпина в 2017 году пройдет уже на днях в Пекине — 14—15 мая на форуме «Один пояс — один путь».

Семен Гринберг
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