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Главные новости Свердловской области
13:51  15 мая 2017 0

В скандал со столами для «богатых» и «бедных» детей попали еще несколько школ Екатеринбурга

Столовая совет федерации госдума министерство иностранных дел МИД Москва, столовая совет федерации
Питание для "бедных" и "богатых" детей отличаетсяФото: Кристина Бусарова © URA.RU

Свердловская прокуратура проверит еще несколько школ, где существует раздельное питание «бедных» и «богатых» детей.

«В данный момент проверка еще не завершена. Прокуратура проверит еще несколько школ», — рассказала «URA.RU» представитель ведомства Марина Канатова.

Ранее надзорный орган установил, что детей из малообеспеченных и многодетных семей недокармливают в двух школах Чкаловского и Кировского районов Екатеринбурга. Учеников, за питание которых платят родители, кормят куда лучше, чем остальных ребят.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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