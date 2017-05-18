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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
13:53  18 мая 2017 0

В Сургут приехали первые лица региона и руководитель силового ведомства

Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой и представителей общественных организаций нового здания городской поликлиники №4, комарова наталья, добровольский алексей
Наталья Комарова приехала на медицинскую конференцию и обсудить предстоящие выборыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Наталья Комарова в четверг, 18 мая, работает в Сургуте. Глава региона принимает участие в нескольких мероприятиях, сообщили «URA.RU» в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В графике губернатора первым пунктом значится участие в научно-практической конференции «Всемирная школа перинатальной медицины имени профессора Эриха Залинга», куда приехали и иностранные эксперты. На конференции обсуждаются вопросы преждевременных родов.

Глава региона также планирует принять участие в акции по прохождению социально-психологического тестирования на употребление наркотиков и круглом столе, где обсуждается запрет родителей детям на участие в тесте на наркотики. Завершат программу визита Натальи Комаровой заседание окружной антинаркотической комиссия и совещание по проблемам трудоустройства наркозависимых граждан, прошедших курсы реабилитации.

Источники агентства сообщают, что целью визита Натальи Комаровой в крупнейший город региона может быть также подготовка к предстоящим праймериз «Единой России» и довыборам в Думу ХМАО. Примечательно, что ранее Сургут посетил спикер окружного парламента Борис Хохряков, по одной из версий, также приехавший обсудить предварительное голосование «ЕР».

В пятницу, 19 мая, в крупнейшем городе ХМАО также будет работать глава ГИБДД Югры Максим Галушков. Как ранее сообщало «URA.RU», целью экстренного собрания госавтоинспекторов Югры является обсуждение скандала, связанного с делом инспектора Сергея Иванова, получившего огласку на уровне федеральных СМИ. В пресс-службе силового ведомства опровергли эту версию.

Антон Степыгин
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