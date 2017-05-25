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25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:56  25 мая 2017 1

На Урале из-за опасных химикатов эвакуировали больницу. Тяжелобольных оставили в палатах

Больницы. Врачи. регистратура. Тюмень, больница, врачи, каталка
По словам очевидцев, медики разбили бутылки с хлоромФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Ирбите Свердловской области в четверг, 25 мая, эвакуировали Центральную городскую больницу. Как рассказал «URA.RU» местный житель Алексей Кононов, экстренные меры были приняты из-за пролитого опасного вещества в медицинском учреждении. Однако покинуть помещения смогли не все пациенты.

«Сегодня в ЦГБ было ЧП. Очевидица рассказала мне, что в подвале разбили бутыли, вроде с хлором. МЧС эвакуировало медперсонал и посетителей. При этом тяжелых больных оставили в палатах. Женщина пришла к больному, ее не пускали, потом выгнали. Говорит, что в ужасе от врачей, все вели себя как „озверевшие“», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области пообещали дать ответ позднее.

Оперативно получить комментарий в больнице не удалось — главный врач оказался на совещании, в приемной отказались говорить на тему происшествия.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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